Découvrez les dates du Black Friday 2026 sur Amazon, du 19 au 30 novembre, et explorez les meilleures réductions sur l'électroménager et la tech.

Le Black Friday 2026 sur Amazon se déroulera officiellement du jeudi 19 novembre au lundi 30 novembre 2026. Cette période majeure de促销s inclut le Cyber Monday le 30 novembre, dédié aux offres numériques exclusives sur la plateforme.

Calendrier et Début des Promotions

Les Pré-Black Friday ont déjà débuté le lundi 16 juillet, permettant aux acheteurs de consulter une sélection de produits réduits bien avant la saison festive. Le jour J, prévu pour le vendredi 27 novembre 2026, est attendu comme une date clé pour découvrir les surprises tarifaires de la plateforme.

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Les consommateurs sont encouragés à surveiller régulièrement le site jusqu'au 30 novembre 2026, car les réductions sont susceptibles d'évoluer pour devenir plus attractives au fil des jours.

Réductions Ciblées sur l'Électroménager

Amazon propose des remises significatives sur des articles essentiels, comme l'Airfryer Ninja Double Stack XL à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La Machine à café De'Longhi est proposée à 329 euros, contre un prix normal de 399,99 euros, offrant une économie substantielle.

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Le Cocotte Le Creuset Signature passe de 698 euros à 355,11 euros, tandis que le Blender chauffant Moulinex est à 74,98 euros au lieu de 129,99 euros. Des articles comme la Batterie de cuisine Tefal 20 pièces sont réduits à 119,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Dans la catégorie high-tech, le Fire Tv Stick HD d'Amazon est à 23,99 euros au lieu de 64,99 euros. Le Robot Dreame L10s Ultra Gen 2 est proposé à 329 euros au lieu de 499 euros, et le Robot aspirateur laveur Roborock à 299,99 euros au lieu de 599,99 euros.

Marques et Acteurs du Marché

Des milliers de marques sont concernées par ces baisses de prix, incluant des enseignes majeures telles que Samsung, Shark, JBL, Sony et LEGO. Ces enseignes internationales profitent de l'opération commerciale pour proposer des tarifs bradés sur une large gamme de produits.

Les acheteurs peuvent trouver des articles pour la cuisine, l'entretien de la maison et les loisirs, répondant ainsi à divers besoins domestiques et personnels. Cette diversité permet de préparer les achats de Noël avec des cadeaux pour proches au meilleur prix disponible.

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Avantages Prime et Impact Consommateur

Le programme de fidélité Amazon Prime offre un accès à des bons plans supplémentaires, accessibles gratuitement via un essai de 30 jours. Cette option permet aux utilisateurs de maximiser leurs économies pendant la période festive.

Les offres anticipées et les promotions flash créent une dynamique commerciale intense, incitant les consommateurs à planifier leurs achats pour profiter des meilleurs tarifs. La convergence entre les offres physiques et numériques définit le succès de cette opération.

Perspectives et Prochaines Étapes

Les réductions sur des articles comme les Baskets Skechers à 34,95 euros au lieu de 69,95 euros illustrent l'étendue des opportunités disponibles. Le Sapin de Noël artificiel Nordmann à 262,42 euros au lieu de 349,90 euros complète la gamme festive.

Les consommateurs peuvent également observer les offres sur d'autres plateformes comme Cdiscount et Back Market pour comparer les prix. La période se termine le lundi 30 novembre 2026, marquant la fin officielle de la campagne Black Friday et Cyber Monday sur Amazon.