Découvrez les meilleures promotions tech sur AliExpress ce Black Friday. Le POCO F8 Ultra perd 256 euros, tandis que le Galaxy A57 et le Sony WH-1000XM6 affichent des réductions massives jusqu'au 30 novembre.

La période du Black Friday, qui s'étend du vendredi 27 novembre au Cyber Monday le 30 novembre, offre une opportunité majeure pour les acheteurs de technologie sur AliExpress. La plateforme a intensifié ses promotions avec une série de codes promotionnels cumulables, permettant des remises significatives sur des produits phares tels que le smartphone POCO F8 Ultra, le Samsung Galaxy A57, la tablette Honor Pad 10, les écouteurs Sony WH-1000XM6 et l'imprimante 3D Flashforge AD5X.

Promotions Techniques et Codes Promo

Ces offres spécifiques permettent d'économiser entre 26 et 48 pour cent sur les prix affichés. Les remises les plus attractives en valeur absolue concernent le POCO F8 Ultra, qui voit son prix baisser de 256,78 euros, tandis que la Honor Pad 10 affiche la réduction en pourcentage la plus élevée à -48 pour cent. L'utilisation de codes promotionnels dédiés et le paiement via PayPal sont souvent des conditions obligatoires pour bénéficier de ces tarifs réduits.

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Performance du Casque Sony WH-1000XM6

Le casque Sony WH-1000XM6 se distingue par ses performances audio avancées, dotées de douze microphones et de la puce QN3 qui garantissent une réduction de bruit optimale. Nous avons mesuré une autonomie d'environ 32 heures avec la réduction de bruit activée et noté un excellent mode transparence. Le prix final est accessible avec le code 11FRBF40 moyennant un paiement PayPal, bien que les codecs aptX et le mode USB Audio soient absents.

Spécifications du POCO F8 Ultra et Galaxy A57

Le POCO F8 Ultra en version mondiale 12 Go de RAM et 256 Go de stockage intègre un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, un écran AMOLED de 6,9 pouces à 120 Hz et une batterie de 6 500 mAh supportant la recharge filaire 100 watts. Pour obtenir le prix réduit, il faut utiliser le code 11FRBF76 avec PayPal, car le prix remonte à 488,03 euros sans cette méthode de paiement. Le Samsung Galaxy A57 5G propose quant à lui un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, un processeur Exynos 1680 et une batterie de 5 000 mAh, avec un code FRBF23 nécessaire pour l'offre.

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Matériel Périphériques et Stockage

Dans le domaine des périphériques, la Honor Pad 10 européenne avec Wi-Fi et 8 Go de RAM se caractérise par un écran 12,1 pouces en 2,5K et une puce Snapdragon 7 Gen 3. Le mini PC Firebat R3 embarque un processeur Ryzen 5 7430U, 16 Go de mémoire LPDDR4 et un SSD de 512 Go sous Windows 11, capable de piloter trois écrans 4K. Le SSD Netac NV3000 de 1 To offre des vitesses de lecture de 3 500 Mo/s sur PCIe 3.0, avec un code FRBF13 et un coupon vendeur de 3,73 euros à activer.

Imprimantes et Mobilité Urbaine

L'imprimante 3D Flashforge AD5X permet l'impression multicolore avec un volume de 220 x 220 x 220 mm et une buse atteignant 300 degrés Celsius, avec un code 11FRBF23 pour la remise. Concernant la mobilité, la trottinette iScooter W3C est équipée d'une batterie 36 V de 7,8 Ah et de pneus de 8,5 pouces, offrant une autonomie de 22 à 30 kilomètres. Ces offres couvrent un large spectre de besoins technologiques jusqu'au 30 novembre.