Découvrez les meilleures offres Black Friday sur Amazon Prime, Music Unlimited et Prime Video. Profitez d'essais gratuits et de réductions majeures sur ces services numériques.

Amazon lance une opération commerciale majeure pour le Black Friday, ciblant particulièrement ses abonnés aux services numériques et à l'abonnement Prime. L'entreprise propose des périodes d'essai gratuites de longue durée pour ses trois piliers principaux : Prime Video, Amazon Music Unlimited et l'abonnement Prime général. Ces offres visent à fidéliser une clientèle prête à découvrir des avantages exclusifs avant la fin de l'année.

Détails des offres sur Amazon Music

Amazon Music Unlimited offre un accès illimité à des millions de titres musicaux avec une qualité audio supérieure, ainsi qu'à des millions de podcasts. Le service inclut également un livre audio Audible gratuit chaque mois pour les abonnés. Pour inciter les nouveaux utilisateurs à découvrir la plateforme, Amazon propose trois mois d'essai entièrement gratuits. À l'issue de cette période, le coût de l'abonnement est fixé à 12,14 euros par mois. Cette stratégie permet aux amateurs de musique et d'audio de tester le service sans engagement financier immédiat.

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Présentation de Prime Video et du catalogue

Prime Video reste un service de streaming vidéo de premier plan, accessible directement via l'abonnement Amazon Prime. La plateforme propose un catalogue riche comprenant des films et des séries en streaming, avec des productions exclusives majeures. Les utilisateurs peuvent également accéder à des chaînes de télévision supplémentaires moyennant un abonnement complémentaire. Parmi les partenaires intégrables figurent HBO MAX, OCS et Paramount+. Cette flexibilité permet aux téléspectateurs de personnaliser leur expérience de divertissement selon leurs préférences spécifiques.

Avantages de l'abonnement Amazon Prime

L'abonnement Amazon Prime propose une livraison en un jour ouvrable, gratuite et illimitée sur des millions d'articles éligibles. En plus des avantages logistiques, l'abonnement donne accès à un accès prioritaire aux Ventes Flash Amazon. Les membres profitent également de Prime Reading, Amazon Luna et Amazon Photos. Pour le Black Friday, Amazon offre une période d'essai gratuite de 30 jours. L'abonnement est ensuite facturé à 6,99 euros par mois, un tarif compétitif pour l'ensemble des services inclus.

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Réductions sur l'électroménager Amazon

Le Black Friday sur Amazon s'étend également aux produits physiques avec des réductions significatives sur l'électroménager. Le Robot Dreame L10s Ultra Gen 2 est proposé à 329 euros au lieu de 499 euros. Le Mini robot laveur de vitres Ecovacs est disponible à 199 euros au lieu de 299 euros. Le Robot aspirateur laveur Roborock est vendu à 299,99 euros au lieu de 599,99 euros. Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam Nettoyeur Vapeur est à 329,99 euros au lieu de 549,99 euros.

Autres promotions appareils et produits Amazon

Les offres incluent également le Tineco Floor One i5 Stretch Aspirateur Laveur à 149,99 euros au lieu de 219 euros. Le Tineco Floor One Stretch S6 Aspirateur Laveur est proposé à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros. Le Airfryer Ninja Double Stack XL est disponible à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. L'Amazon Fire Tv Stick HD est à 23,99 euros au lieu de 64,99 euros. La Machine à café De'Longhi est à 329 euros au lieu de 399,99 euros.

Détails techniques et produits de cuisine

La Cocotte Le Creuset Signature est proposée à 355,11 euros au lieu de 698 euros. Le Blender chauffant Moulinex est à 74,98 euros au lieu de 129,99 euros. Le Sapin de Noël artificiel Nordmann est à 262,42 euros au lieu de 349,90 euros. La Machine à coudre électrique est à 129,97 euros au lieu de 149,99 euros. La Batterie de cuisine Tefal 20 pièces est à 119,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Promotions vêtements et accessoires

L'Étendoir à linge 4 niveaux est proposé à 23,99 euros au lieu de 29,99 euros. Les Baskets Skechers sont disponibles à 34,95 euros au lieu de 69,95 euros. Ces réductions sur les produits physiques viennent compléter l'offre numérique. Amazon vise à maximiser l'engagement utilisateur en combinant services et produits matériels à prix cassés.