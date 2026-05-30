Offre sur le mini PC AM21 de la marque NiPoGi : près de 10% de remise

Découvrez l'offre sur le mini PC AM21 de la marque NiPoGi avec près de 10% de remise immédiate. Ce mini PC offre des performances avancées avec le processeur AMD Ryzen 7735HS et est équipé de la carte graphique AMD Radeon 780M.

Vous souhaitez vous offrir un PC rapide et fiable à un prix attractif ? Vous allez adorer cette offre signée Cdiscount sur le mini PC AM21 de la marque NiPoGi.

En effet, vous pouvez dès maintenant en profiter avec près de 10% de remise immédiate. Dépêchez-vous, l'offre se termine bientôt… Le mini PC AM21 de la marque NiPoGi vous offre des performances avancées avec le processeur AMD Ryzen 7735HS qu'il intègre. Puissant, vous pouvez ainsi réaliser vos tâches bureautiques, effectuer du codage, naviguer sur internet, éditer vos photos ainsi que vos vidéos et même jouer à des jeux vidéo légers avec fluidité et réactivité.

En plus, avec cette promotion peu attendue de près de 10% proposée sur le site de l'enseigne Cdiscount, le mini PC AM21 Ryzen 7 de la marque NiPoGi est désormais accessible à un prix attractif. Le mini PC AM21 de la marque NiPoGi est équipé de la carte graphique AMD Radeon 780M, ce qui vous assure une expérience visuelle à la fois fluide et confortable.

En plus, cette carte est compatible avec le codec AV1, pour un affichage 8K de meilleure qualité. Compatible également avec le Wi-Fi 6, vous profitez d'un taux de transfert trois fois plus rapide qu'avec le Wi-Fi 5 ainsi que d'une transmission de données plus rapide et plus stable. Et grâce à sa prise en charge du Bluetooth 5.2, vous pouvez connecter plusieurs appareils sans fil facilement.

Le mini PC AM21 de la marque NiPoGi est aussi doté d'une capacité de stockage de 512 Go, idéal pour conserver sans difficulté tous vos fichiers, vos photos et vos vidéos





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