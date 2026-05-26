Offre spécial iPhone 14 de 380 euros de remise

L’iPhone 14 de la marque Apple est disponible avec plus de 380 euros de remise immédiate sur le site officiel de Cdiscount.

Vous souhaitez vous offrir un téléphone performant au meilleur prix ? Vous allez adorer cette offre signée Cdiscount sur l’iPhone 14. En effet, avec plus de 380 euros de remise immídiate, il est désormais disponible pour pr_s de ¼38 euros au lieu de ¼63 chest lieu.

L’iPhone 14 de la marque Apple est celui qu’il vous faut si vous aimez prendre des jolies photos. En effet, il possède un double appareil photo composé d’un objectif principal de 12 Mpx et d’un objectif ultra grand-angle de 12 Mpx. En plus, il intègre un zoom optique 2x ainsi qu’un zoom numérique x5, idéal pour capturer vos souvenirs sous tous les angles.

Proposé avec plus de 380 euros de remise immédiate sur le site officiel de Cdiscount, cet iPhone 14 reconditionné de la marque Apple avec 128 Go de stockage s’affiche désormais au prix deFoncez vous procurer l’iPhone 14 d’Apple pour pr_s de ¼38 euros avant qu’il ne soit trop tard Cet iPhone 14 proposé par Cdiscount est un produit reconditionné. Testé, réparé et nettoyé par des professionnels, il est en excellent état.

Cela signifie qu’il est parfaitement fonctionnel, que son écran ne présente aucune trace d’utilisation et que sa batterie possède une capacité supérieure à 85% de celle d’origine. Vous pouvez ainsi effectuer toutes vos activités avec puissance et confort. En plus, il possède un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, pour une expérience visuelle fluide et immersive.

Équipé également de la puce A15 Bionic, vous pouvez jouer à des jeux mobiles, utiliser des applications gourmandes, naviguer sur internet et bien plus encore sans difficulté. Et en achetant ce téléphone sur Cdiscount, vous pouvez dès maintenant profiter en exclusivité d’un forfait mobile 5G de 220 Go sans engagement et pour moins de 10 euros par mois. Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Avec plus de 1700 avis, cette tablette tactile à moins de 80 euros crée l'euphorie sur le net La plebiscitation par les internautes, ce multicuiseur Ninja est l'appareil recommandé pour les cuisines modernes





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iphone 14 Cdiscount Apple Téléphone Performant Remise Reconditionné 128 Go De Stockage Écran Super Retina XDR Puce A15 Bionic Forfait Mobile 5G

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cdiscount fait sensation avec cette offre unique sur cette tondeuse thermique ultra-puissanteSi vous voulez commencer à prendre soin de votre jardin en le tondant régulièrement, vous pouvez faire confiance à cette tondeuse thermique. Elle est proposée à un prix irrésistible sur le site de Cdiscount pendant un...

Read more »

100 euros remboursés sur votre pneu Michelin : c'est l'offre inédite proposée par NorautoNe reportez plus le changement de vos pneus : Norauto et Michelin s'associent pour vous faire économiser, avec une offre de remboursement pouvant atteindre 100 euros sur plusieurs gammes de pneus premium.

Read more »

Offre exclusive : Lave-linge hublot Candy à 319 euros chez CdiscountCdiscount propose une offre exclusive pour un lave-linge hublot Candy à 319 euros, en réduction de plus de 400 euros. Ce lave-linge de la marque Candy a été conçu pour rendre le lavage de votre linge plus facile avec 15 programmes différents, y compris 9 cycles rapides et des programmes dédiés tels que Coton, Mix Couleurs, Hygiène, Sport, Laine et bien d’autres.

Read more »

iOS 27 : Les nouveautês attendues sur l'Apple Watch et Apple IntelligenceApple présente iOS 27 avec Siri, accompagnée de nouvelles fonctionnalitês sur l'Apple Watch Ultra et Apple Intelligence

Read more »