Offre ski La Féclaz : -20% sur les Chalets du Berger Maeva Sélection via Cdiscount

Profitez de -20% pour un séjour de 7 nuits à La Féclaz dans le massif des Bauges. Résidence Les Chalets du Berger Maeva Sélection 3* proche des pistes.

Cdiscount Voyages lance une promotion exclusive pour un séjour au ski en famille dans la résidence Les Chalets du Berger Maeva Sélection 3*. Cette offre permet de réserver sept nuits à neige avec une remise immédiate de 20 % sur le prix initial.

Détails de l'offre et localisation

L'appartement deux pièces, initialement facturé 368 euros, est désormais proposé à partir de 294 euros pour une durée de sept nuits. Ce logement peut accueillir quatre personnes, tandis qu'un duplex plus spacieux est disponible pour six voyageurs. La résidence se trouve à seulement 100 mètres des pistes de ski alpin et nordique, offrant un accès direct aux activités hivernales.

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Équipements bien-être et services inclus

Les Chalets du Berger Maeva Sélection 3* dispose d'un espace bien-être complet incluant une piscine intérieure chauffée, un sauna et un billard. Un baby-foot est également mis à disposition des résidents pour les moments de détente. Le wifi et l'accès internet sont gratuits, et un parking privé est réservé aux véhicules des guests.

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Ambiance villageoise et activités familiales

Située au cœur du village de La Féclaz dans le massif des Bauges en Savoie, la structure rassemble quarante chalets traditionnels. L'endroit est idéal pour pratiquer le ski, la raquette ou encore les chiens de traîneaux. Les animaux de compagnie sont acceptés sans restriction supplémentaire mentionnée.

Restaurants locaux et gastronomie savoyarde

La proximité des restaurants permet de déguster des plats régionaux et des produits locaux sans quitter le cadre familial. L'équipe shopping de BFMTV a sélectionné cette adresse pour sa qualité d'hébergement et son emplacement stratégique près des domaines skiables.