Offre Shark FlexStyle : Multi-styler 5-en-1 à 179,99 euros

Profitez de -28% sur le Shark FlexStyle bleu adriatique. Multi-styler 5-en-1, régulation thermique et embouts inclus pour tous les styles capillaires.

Le multi-styler Shark FlexStyle fait l'objet d'une promotion notable sur la boutique en ligne de la marque Shark. Cet appareil de coiffure polyvalent, disponible dans une teinte bleu adriatique, est actuellement proposé à un prix réduit. Le tarif actuel s'établit à 179,99 euros, contre 249,99 euros lors du prix de vente habituel. Cette offre constitue une opportunité significative pour les consommateurs souhaitant acquérir un outil de styling professionnel.

Polyvalence du multi-styler Shark FlexStyle

Le Shark FlexStyle se distingue par sa conception en quatre fonctions principales, bien que le texte mentionne initialement cinq embouts. Le kit comprend un embout de finition anti-frisottis, deux boucleurs à air de 32 millimètres, deux boucleurs à air de 24 millimètres, ainsi qu'une brosse ovale et un concentrateur. L'utilisateur peut également opter pour un mode séchage simple sans fixation d'embout spécifique. Cette variété permet de réaliser des séchages basiques jusqu'à des brushings complexes, répondant à divers besoins esthétiques quotidiens.

Also read Airfryer Ninja Max Pro : offre Amazon à 99,99 euros avec 33% de remise

La sécurité des cheveux est une priorité lors de l'utilisation de ce dispositif. Le Shark FlexStyle régule la température exactement 1000 fois par seconde. Cette technologie vise à préserver la fibre capillaire contre les dommages thermiques irréversibles. Les utilisateurs bénéficient de trois réglages distincts de température et de flux d'air. Cette flexibilité permet d'adapter l'intensité de la chaleur au type de cheveux, qu'ils soient fins, épais, bouclés ou raides, optimisant ainsi les résultats tout en minimisant les risques.

Le design ergonomique de l'appareil facilite une utilisation confortable pour la majorité des utilisateurs. Le poids total de l'appareil est d'environ 700 grammes. Cette légèreté relative permet de manier le multi-styler sans fatigue excessive durant les séances de coiffure prolongées. Le kit livré contient également quatre pinces et une pochette de rangement dédiée. Cet accessoire permet de conserver les embouts et le produit principal en bon état, facilitant le transport ou le stockage dans un espace réduit.

Advertisement

Alternatives au modèle standard Shark

La marque Shark propose également une version alternative dédiée aux cheveux naturellement bouclés. Il s'agit du multi-styler Shark FlexStyle NextGen IonCurl. Cet appareil a été spécifiquement formulé pour gérer les textures bouclées. Le flux d'air émis est enrichi en ions négatifs. Cette caractéristique vise à réduire les frisottis et l'électricité statique, problèmes fréquents avec ce type de chevelure. La technologie employée reste concentrée sur la limitation des dommages thermiques.

Le FlexStyle NextGen IonCurl offre plusieurs embouts pour sécher, donner du volume ou redessiner les boucles. Le tarif de ce modèle spécialisé est de 329,99 euros sur la boutique en ligne de Shark. Ce prix plus élevé reflète sa spécialisation et sa technologie ionique avancée. Il s'adresse à une clientèle spécifique cherchant à entretenir et styliser des cheveux aux boucles définies sans les abîmer. L'offre représente une cible niche par rapport au modèle standard plus polyvalent.

La brosse soufflante Shark Glossi

Une troisième option est proposée pour les amateurs de brushings parfaitement maîtrisés. La brosse soufflante Shark Glossi combine séchage et lissage en un seul geste. Cette fonctionnalité simplifie la routine de coiffure quotidienne en réduisant le nombre d'étapes nécessaires. L'utilisateur donne le mouvement souhaité à ses cheveux avec un effort minimal. La technologie 24-Hour Gloss Lock est intégrée à l'appareil. Elle aide à prévenir l'apparition des frisottis et préserve la durée du brushing.

Cet appareil permet également de sécher en coiffant ou de redonner du volume à la coiffure. Le tarif de la brosse soufflante Shark Glossi est de 179,99 euros chez Shark. Ce positionnement prix le place en concurrence directe avec le FlexStyle standard pour la finition du look. Il constitue une alternative pertinente pour ceux qui privilégient la lisser et la brillance plutôt que la boucle ou le volume important. La promotion vise à élargir la base d'utilisateurs de la marque Shark.

Advertisement

Conditions de l'offre et promotions associées

Plusieurs codes promotionnels sont associés à l'achat de ces appareils sur le site de la marque. Pour l'achat du Shark FlexStyle, un code de réduction est disponible. Le code DUO26 permet d'obtenir une réduction de 20 pour cent sur une sélection de produits de beauté. Cette offre complémentaire incite à l'achat groupé avec des accessoires ou des soins capillaires. Elle augmente la valeur perçue de l'acquisition principale pour le consommateur.

Une autre offre concerne le code PARISIENSN10. Ce code promet une remise immédiate de 5 pour cent sur tout le site, hors exclusions. Cette réduction est applicable à l'ensemble des articles présents sur la boutique en ligne de Shark. Elle s'applique également aux autres produits mentionnés, comme l'aspirateur laveur Shark HydroVac ou l'Air Fryer Ninja DualZone. Ces promotions visent à stimuler le chiffre d'affaires et à fidéliser la clientèle lors de périodes de fortes ventes.

Les autres produits phares de la marque font également l'objet de baisses de prix. Le sèche-cheveux 6-en-1 Shark FlexStyle est proposé à 189,99 euros au lieu de 269,99 euros. L'aspirateur laveur sans fil Shark HydroVac est vendu 229,99 euros au lieu de 299,99 euros. L'Air Fryer Ninja DualZone 7,6 litres est quant à lui disponible à 129,99 euros au lieu de 179,99 euros. Ces tarifs dégressifs témoignent d'une stratégie commerciale agressive visant à capturer une part de marché plus large sur les électroménagers domestiques et beauté.