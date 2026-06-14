Découvrez l'offre reconditionnée Apple MacBook Air M1 chez Boulanger, notée 4,9 sur 5. Cet ordinateur portable Apple MacBook Air M1 reconditionné fait carton plein chez Boulanger.

Si vous avez toujours rêvé de posséder un ordinateur portable conçu par Apple, mais que votre budget vous a freiné, alors vous allez adorer cette offre reconditionnée proposée par Boulanger , et notée 4,9 sur 5.

Cet ordinateur portable Apple MacBook Air M1 reconditionné fait carton plein chez Boulanger. 100 % opérationnel, et dans un excellent état, il a subi une batterie de tests réalisée par des techniciens spécialisés. Toutes les pièces défectueuses, ou suspectées de le devenir, ont été remplacées. À ce titre, l'Apple MacBook Air M1 reconditionné proposé ici par Boulanger est accompagné par une garantie légale de conformité pendant une période de 2 ans.

Très élégant, le modèle proposé ici bénéficie d'une coque couleur or. Votre ordinateur portable Apple MacBook Air M1 reconditionné vous attend sur le site de vente en ligne Boulanger, qui vous le propose au prix de 482 euros. L'ordinateur Apple est équipé ici du microprocesseur M1 qui est cadencé à 3,1 GHz. À ceci s'ajoute une mémoire RAM de 8 Go et un disque dur de 256 Go qui est au format SSD.

Appréciable également, le protocole Wi-Fi est de 6e génération et il s'accompagne du Bluetooth 5. L'écran Super Retina de l'Apple MacBook Air M1 vous propose une résolution de 2 560 x 1 600 pixels pour une taille de 13,3 pouces de diagonale. Juste au-dessus se trouve une webcam pour vos appels en visioconférence. Pour cela, un microphone est également présent.

Afin d'assurer la confidentialité de vos données personnelles, l'Apple MacBook Air M1 se déverrouille par empreinte digitale. Le clavier est également rétroéclairé, optimisant votre confort par faible luminosité. Le portable est équipé de deux ports Thunderbolt et d'un port USB 3. N'attendez pas la rupture de stock pour vous rendre sur le site Boulanger et acquérir votre Apple MacBook Air M1 reconditionné





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