Offre Lidl : Radiateur Tronic LCD 2000W à 22,99 € avec télécommande

Lidl propose le radiateur soufflant Tronic à 22,99 euros au lieu de 25. Appareil 2000W avec écran LCD, télécommande et protection anti-gel pour chauffer rapidement vos pièces.

Les magasins Lidl proposent actuellement une promotion ciblée sur leur modèle de chauffage d'appoint nommé LCD Tronic. Cet appareil électrique compact est actuellement disponible au prix réduit de 22,99 euros, en baisse par rapport à son tarif habituel qui se situait autour de 25 euros. Cette offre s'adresse spécifiquement aux consommateurs français recherchant une solution économique et portable pour se chauffer efficacement durant la période hivernale.

Spécificités techniques du chauffage LCD Tronic

Cet appareil de chauffage mobile affiche une puissance de 2000 W, ce qui lui permet de réchauffer rapidement une pièce entière. Il est conçu pour atteindre une température maximale de 35 °C. Tous les paramètres du dispositif sont affichés en temps réel sur un écran intégré LCD. Le système dispose d'une protection contre le gel et s'éteint automatiquement dès que la température ambiante souhaitée est atteinte, garantissant ainsi une économie d'énergie.

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Fonctionnement via télécommande et options réglables

Le radiateur est livré avec une télécommande qui permet de piloter l'appareil sans se déplacer. Cette fonctionnalité permet de régler la température du salon ou de la chambre depuis n'importe quel point de la pièce. Les utilisateurs peuvent programmer une minuterie sur 24 heures et faire osciller le flux d'air chaud dans un rayon de 75 degrés pour une diffusion uniforme. La télécommande dispose d'un emplacement dédié pour un rangement sécurisé.

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Portabilité et polyvalence saisonnière de l'unité

Le design compact et portable de ce modèle Tronic facilite sa mobilité grâce à une poignée encastrée intégrée. L'appareil est recommandé à 90 % par les clients qui apprécient sa capacité à suivre l'utilisateur dans différentes pièces du logement. En période estivale, cet appareil combiné peut également servir de ventilateur, offrant ainsi une polyvalence utile tout au long de l'année.

Autres promotions en cours chez Lidl

En plus du radiateur, Lidl propose une sélection d'autres articles en promotion. Le mousseur à lait électrique de 500 W est affiché à 14,99 euros. Le mug isotherme en acier inoxydable est disponible à 7,99 euros. La marque Cien propose un sèche-cheveux à 14,99 euros au lieu de 24,99 euros. La gamme Livarno® inclut un sapin de Noël artificiel de 150 cm à 9,99 euros au lieu de 14,99 euros. La marque Silvercrest® commercialise un wok en acier inoxydable Premium à 23,99 euros au lieu de 29,99 euros.