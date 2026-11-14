Offre LEGO Zelda sur Cdiscount : Le Combat Final à 99,99 euros

Découvrez l'offre exclusive Cdiscount pour le set LEGO The Legend of Zelda Le Combat Final. 1003 pièces et minifigurines à 99,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Le marché des produits dérivés de jeux vidéo connaît un regain d'intérêt majeur, particulièrement en attendant la sortie imminente de GTA 6. Un classique de la Nintendo 64 fait actuellement sensation auprès des passionnés. Nintendo prolonge son partenariat avec la célèbre marque de briques danoise LEGO pour célébrer ce retour en grâce.

Le set LEGO The Legend of Zelda Le Combat Final permet de reconstituer l'affrontement mythique entre Link et Ganondorf. Ce modèle est le célèbre antagoniste de la saga dont les fans du monde entier connaissent l'histoire détaillée.

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Structure et composants du kit de construction

Le pack ne réunit pas moins de 1 003 pièces pour ériger les ruines du château de Ganon. Le design redonne vie à la tour éventrée et à ses multiples gravats avec une précision remarquable. LEGO a inclus des minifigurines de Link, de la princesse Zelda et de Ganondorf.

La fée Navi est également présente sous une version miniaturisée dans ce coffret spécifique. La scène de combat dynamique inclut des décombres mobiles et un bouton qui fait surgir Ganondorf. Les fans peuvent retrouver des accessoires authentiques tels que l'Épée de légende et la Masse des Titans.

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Stratégie tarifaire et disponibilité sur Cdiscount

Pour attirer une clientèle large et fidéliser les collectionneurs, LEGO propose cette nouvelle offre. Le set LEGO The Legend of Zelda Le Combat Final passe à 99,99 euros au lieu de 119,99 euros sur Cdiscount. Cette baisse de prix s'applique depuis ce matin 8 h jusqu'à épuisement des stocks disponibles.

Toutes les offres Cdiscount sur les sets LEGO sont mises en avant sur la plateforme de vente. Le site propose également des promotions sur d'autres produits comme le LEGO Speed Champions Voiture F1 Ferrari SF-24 à 18€99 ou le Bac à 19€99.

Dimensions et accessoires pour les collectionneurs adultes

Promouvant la nostalgie et pensé pour les adultes, ce kit de construction vise les passionnés de la licence de Nintendo. Outre la construction principale, le set inclut deux capes en tissu pour les minifigurines. Une imposante figurine de Ganon donne encore plus de prestance au personnage dans la scène.

Avec ses 17 cm de haut, ses 29 cm de large et ses 18 cm de profondeur, ce set LEGO est le cadeau idéal. Il ravira le cœur de n'importe quel fan de la saga grâce à sa fidélité aux sources originales. La livraison express et gratuite est possible avec l'offre Cdiscount à volonté.

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Contexte de lancement et réception des fans

Avec la sortie du remake The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, toute une génération replonge dans les souvenirs d'Hyrule. Le set LEGO The Legend of Zelda Le Combat Final est à retrouver à prix réduit sur Cdiscount.

L'offre est à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles. Les gamers n'en reviennent pas de cette remise significative sur ce produit de collection. Voir conditions sur le site Cdiscount pour plus de détails sur les modalités d'achat.