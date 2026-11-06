Offre Intersport : Polaire The North Face 69,99 euros Hiver 2026-2027

Profitez d'une offre exclusive Intersport pour le polaire The North Face Evolution Simple Dome à 69,99 euros. Découvrez les détails de cette veste technique automne-hiver.

La chaîne de magasins de sport Intersport continue de proposer des opportunités commerciales attractives sur son site en ligne, ciblant particulièrement la catégorie des vêtements techniques pour les hommes. Parmi les articles mis en avant, le sweatshirt en polaire zippé The North Face Evolution Simple Dome se distingue par son rapport qualité-prix exceptionnel. Ce produit, conçu pour accompagner les sportifs et les amateurs de randonnées, est proposé à un tarif de 69,99 euros, se situant en dessous du seuil des 70 euros. Cette initiative s'inscrit dans la politique commerciale d' Intersport qui vise à rendre les équipements de haute qualité accessibles à un large public dès que les conditions le permettent.

Caractéristiques techniques et matériaux du produit

Le polaire The North Face Evolution Simple Dome est conçu pour offrir une polyvalence optimale lors des sorties en plein air. Ultra léger, il présente une coupe regular qui assure une liberté de mouvement sans compromettre la protection thermique. La matière principale est un doux polare qui combine confort et durabilité, permettant un entretien facile en machine. La composition textile est précise : 67 % de coton et 33 % de polyester recyclé. Ce choix de matériaux répond à une démarche environnementale, visant à prendre soin de la planète tout en garantissant une performance technique satisfaisante pour l'utilisateur final.

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Fonctionnalité et protection contre les intempéries

La fonctionnalité principale de ce vêtement réside dans sa capacité à protéger l'utilisateur des conditions météorologiques défavorables. La fermeture réglable du col cheminée offre une adaptation fine, protégeant efficacement du vent tout en conservant une chaleur optimale. Intégré naturellement à la collection automne-hiver 2026-2027 d'Intersport, ce modèle s'adapte parfaitement aux besoins des randonneurs lors des saisons froides. Sa simplicité d'utilisation, facilitée par la fermeture éclair, en fait un garment pratique à enfiler rapidement avant une activité physique ou pour les déplacements quotidiens.

Entretien et diversité des coloris disponibles

L'entretien de ce polaire The North Face Evolution Simple Dome est simplifié pour faciliter son utilisation régulière. Il suffit de le laver à 30 °C, température standard qui préserve la qualité des fibres, puis de le faire sécher à plat ou sur un cintre. Pour les consommateurs ne désirant pas opter pour la couleur noire, l'enseigne propose une palette variée. Le sweatshirt est disponible en quatre coloris distincts : noir, gris clair, bleu marine et bleu roi. Un guide taille est mis à la disposition des acheteurs sur le site d'Intersport pour garantir une expérience d'achat sans erreur de dimensionnement.

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Contexte commercial et positionnement sur le marché

Cette offre commerciale s'inscrit dans une stratégie de vente unique et de déstockage ciblé, similaire à d'autres promotions actives menées par des acteurs du retail. Le prix indicatif de 69,99 euros est susceptible d'évoluer, conformément aux pratiques standard des plateformes e-commerce. Ce type de promotion attire une clientèle attentive aux marques reconnues comme The North Face, tout en recherchant une valeur économique. La disponibilité de ces articles sur le site d'Intersport permet aux consommateurs de bénéficier de produits de marque dans un contexte de réduction, renforçant l'attractivité de la marque de distribution pour les saisons automne et hiver.

Recommandations et prochaines étapes pour l'acheteur

Pour profiter de cette offre spécifique sur le polaire zippé pour homme The North Face Evolution Simple Dome, il est recommandé de consulter directement le site d'Intersport. La page produit détaille les informations techniques et permet la vérification de la disponibilité des tailles et des couleurs restantes. Étant donné que les prix peuvent changer, l'achat immédiat est conseillé pour les utilisateurs souhaitant sécuriser cet article à 69,99 euros. Cette démarche permet d'acquérir un vêtement technique fiable, fabriqué avec des matériaux recyclés, et adapté aux activités outdoor de la prochaine saison 2026-2027.