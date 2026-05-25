Offre exclusive : Lave-linge hublot Candy à 319 euros chez Cdiscount

Cdiscount propose une offre exclusive pour un lave-linge hublot Candy à 319 euros, en réduction de plus de 400 euros. Ce lave-linge de la marque Candy a été conçu pour rendre le lavage de votre linge plus facile avec 15 programmes différents, y compris 9 cycles rapides et des programmes dédiés tels que Coton, Mix Couleurs, Hygiène, Sport, Laine et bien d’autres.

Envie de changer de lave-linge ? C’est le bon moment pour vous rendre sur le site officiel de Cdiscount . En effet, avec cette offre au meilleur prix, ce lave-linge hublot de la marque Candy passe de 749 euros à 319 euros.

Dépêchez-vous, il risque d’être rapidement en rupture de stock… Ce lave-linge de la marque Candy a été conçu pour rendre le lavage de votre linge plus facile. En effet, il vous fait profiter de 15 programmes différents dont 9 cycles rapides et des programmes dédiés tels que Coton, Mix Couleurs, Hygiène, Sport, Laine et bien d’autres. Vous pouvez ainsi adapter facilement le programme en fonction de vos textiles et de leurs niveaux de salissure.

Et en ce moment chez Cdiscount, bénéficiez d’une remise rarement vue ailleurs de plus de 400 euros et procurez-vous ce lave-linge hublot de la marque Candy en coloris noir au prix de 319 euros. Ce lave-linge de la marque Candy vous permet d’économiser de l’énergie et de l’argent. En effet, il possède la classe énergie A, ce qui signifie qu’il réduit la consommation d’au moins 51% comparé à une classe G tout en respectant l’environnement.

Doté de la technologie Mix Power System, il prémélange l’eau et la lessive avant leur diffusion dans le tambour via un jet haute pression. Il assure ainsi une meilleure efficacité de lavage et de rinçage. Ce lave-linge de la marque Candy est également équipé d’une fonction vapeur qui se diffuse en fin de cycle et qui permet de réduire les plis tout en limitant l’odeur, pour une hygiène améliorée de votre linge.

En plus, avec son départ différé allant jusqu’à 24 heures et sa cuve rehaussée, il vous garantit un grand confort d’utilisation au quotidien. Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cdiscount Lave-Linge Hublot Candy Offre Exclusive Réduction De 400 Euros Technologie Mix Power System Fonction Vapeur Classe Énergie A Plus De 51% De Réduction Grand Confort D’Utilisation Départ Différé Allant Jusqu’À 24 Heures Cuve Rehaussée

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scheppach MS132-42 : une tondeuse thermique à prix réduit sur CdiscountLa tondeuse thermiqueScheppach MS132-42 offre un autonomie jusqu'à 1 heure avec un seul coup et dispose d'un indicateur de remplissage pour son bac de ramassage et d'un obturateur mulching pour transformer l'herbe coupée en engrais naturel. Elle convient aux pelouses de taille moyenne et embarque un moteur 4 temps pouvant accomplir des tâches dans des conditions difficiles. Avec un système autotracté, elle élimine le besoin de soulever l'appareil, réduisant la fatigue et le risque d'accidents.

Read more »

Le Huawei P30 tombe sous la barre des 100 euros sur CdiscountFinition nacre, écran OLED 6,1 pouces généreux et puce Kirin 980 haut de gamme, à moins de 100 euros, le Huawei P30 ressemble de moins en moins à un compromis qu’à une bonne affaire assumée

Read more »

Cdiscount fait sensation avec cette offre unique sur cette tondeuse thermique ultra-puissanteSi vous voulez commencer à prendre soin de votre jardin en le tondant régulièrement, vous pouvez faire confiance à cette tondeuse thermique. Elle est proposée à un prix irrésistible sur le site de Cdiscount pendant un...

Read more »

Cdiscount liquide les stocks de cette smart TV Samsung avec une offre peu attendueOffrez-vous un grand écran à prix réduit : Cdiscount propose en ce moment une réduction sur cette smart TV Samsung 4K de 50 pouces, et l'écart de prix vaut largement le détour.

Read more »