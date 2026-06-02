Offre exclusive : l'air fryer Moulinex YY5904FB entièrement remboursé chez Conforama

Une opportunité à saisir avant le 8 juin 2026 : Conforama rembourse l'intégralité du prix de l'air fryer Moulinex YY5904FB aux détenteurs d'une carte Confo+. Détails de l'offre et caractéristiques de l'appareil.

Le site Conforama propose actuellement une offre exceptionnelle sur l' air fryer Moulinex YY5904FB, qui permet d'obtenir un remboursement intégral du prix d'achat. Cette promotion n'est valable que pour les commandes passées avant le lundi 8 juin 2026.

Il est également nécessaire de posséder une carte de fidélité Confo+, à l'exception de la carte Confo+ Bienvenue. L'abonnement à ce programme coûte 15 euros par an. Après l'achat, le montant est crédité sur la cagnotte Confo+, hors éco-participation, et peut être utilisé pour diminuer le coût de futurs achats. L'appareil est proposé à 59,99 euros en ligne, avec possibilité de livraison à domicile ou de retrait gratuit en magasin.

D'une capacité de 5 litres et d'une puissance de 1500 W, cette friteuse à air chaud peut alimenter jusqu'à six personnes. Elle inclut dix programmes automatiques pour différents types de nourriture : frites, poulet, steaks, poisson, desserts, pizzas, nuggets, légumes, crevettes et bacon. Son écran tactile facilite la programmation et son design compact et ergonomique s'intègre facilement dans les cuisines. Équipée de la technologie Easy Fry Max, elle se révèle économe en énergie et plus rapide que certains fours traditionnels.

Le tiroir de cuisson antiadhésif est compatible lave-vaisselle, ce qui simplifie l'entretien. Cet air fryer constitue un choix adapté aussi bien aux débutants qu'aux cuisiniers expérimentés. Certains liens peuvent être affiliés et générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent changer





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