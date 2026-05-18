Offre exclusive de 40% pour le Galaxy S25 de Samsung sur Rakuten

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Doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, il offre une expérience visuelle fluide, confortable et immersive. Il est alimenté par la puissante puce Snapdragon 8 Elite, avec ray tracing en temps réel amélioré et optimisation Vulkan, garantissant une expérience de jeu ultra-fluide. Le Galaxy S25 est également doté d'une batterie de qualité de 4 000 mAh offrant une autonomie allant jusqu'à 29 heures en lecture vidéo.

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