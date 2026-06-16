Offre exceptionnelle sur le Google Pixel 10 Pro pendant la Coupe du Monde 2026

Google profite de la Coupe du Monde 2026 pour lancer une promotion exclusive sur le Pixel 10 Pro. Du 11 au 30 juin, économisez 299,99€ sur le smartphone et sa coque, et jusqu'à 565€ avec reprise. Découvrez un appareil au design iconique, à la photo professionnelle et à l'IA Gemini intégrée.

Ça y est: le coup d'envoi de la plus grande compétition de football est lancé, et les plus grandes équipes du monde vont s'affronter pour espérer brandir le trophée que tous les joueurs rêvent de soulever.

Alors que la compétition est organisée pour la première fois dans 3 pays (États-Unis, Mexique et Canada), Google participe à l'événement avec des réductions exclusives à saisir sur le Google Store. Les smartphones Google Pixel ont su s'imposer comme des références avec un design iconique, d'excellentes capacités en photo et l'intégration de l'intelligence artificielle Gemini. C'est le moment de passer au Pixel 10 Pro avec cette offre limitée sur le smartphone.

Du 11 au 30 juin 2026, économisez 299,99 euros sur le Google Store, pour l'achat d'un Google Pixel 10 Pro et de la coque Google Pixel 10 Pro Case. Demandez plus à votre smartphone ! Le Google Pixel 10 Pro reste un smartphone au design unique et immédiatement reconnaissable. Le cadre en aluminium poli, le verre mat et la barre iconique du module photo, taillée au diamant, créent un effet irrésistible: c'est un Google Pixel !

Ce n'est pas qu'une question d'esthétique: les matériaux utilisés offrent une durabilité maximale avec un aluminium de qualité aérospatiale et le verre ultra résistant Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, la résistance aux chocs ainsi qu'aux chutes est optimale. La gamme Google Pixel a bâti sa réputation notamment sur l'excellence en matière de photo, et le Google Pixel 10 Pro va encore plus loin pour offrir un rendu réellement professionnel, y compris en situation de faible luminosité, et créer des vidéos de qualité cinématographiques en résolution 8K. Le Google Pixel 10 Pro profite du zoom le plus long intégré sur un smartphone Pixel avec son Zoom Pro x100 qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les gros plans.

Le mode Video Boost permet de créer des scènes stables, même en mouvement, et sans matériel supplémentaire. Le zoom est utilisable en vidéo jusqu'à une valeur x20, et avec le mode Vision de nuit, les enregistrements 8K conservent leurs détails en situation de faible luminosité. La photo n'est pas en reste avec les meilleurs portraits 50 mégapixels jamais offerts sur un Pixel, et l'assistance de l'IA pour corriger, mais aussi pour vous aider à cadrer vos meilleures images.

Le Google Pixel 10 Pro inclut la dernière génération de puce Google Tensor G5, offrant des performances inédites dans la gamme, et un TPU 60% plus performant, qui optimise les opérations d'intelligence artificielle. Le smartphone intègre l'assistant Gemini pour répondre à toutes vos questions sur ce qui vous entoure et générer facilement des images et des vidéos incluant le son. Gemini vous accompagne au quotidien et peut effectuer plusieurs tâches dans vos applications Google simultanément.

Avec une recharge rapide et une batterie intelligente, le Google Pixel 10 Pro offre plus de 24 heures d'autonomie, et même 100 heures avec le mode Ultra économiseur de batterie. Le smartphone est compatible avec la recharge Qi2 en sans-fil, avec l'assistance de la recharge magnétique Pixelsnap. Du 11 au 30 juin 2026, vous pouvez économiser 299,99 euros pour l'achat d'un Google Pixel 10 Pro.

Mais vous pouvez aller encore plus loin, tout en faisant un geste pour donner une seconde vie à votre ancien smartphone. En effet, si vous échangez un smartphone éligible pour l'achat de votre nouveau Pixel 10 Pro, vous pouvez obtenir jusqu'à 565 euros de réduction au total, prime promotionnelle de 100 euros incluse. L'offre est réservée aux personnes âgées d'au moins 18 ans, pour un achat sur le Google Store France. Elle n'est pas cumulable avec d'autres promotions





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