Offre Exceptionnelle sur l'Antivirus Intego pour Mac

Profitez d'une réduction exceptionnelle sur l'antivirus Intego pour Mac, conçu spécifiquement pour protéger vos données contre les cybermenaces. Testez-le gratuitement pendant 30 jours et profitez de son efficacité en temps réel contre les virus, le phishing et autres attaques.

Recherchez-vous un antivirus abordable et fiable pour votre Mac ? Intego propose actuellement une offre exceptionnelle sur son antivirus, conçu spécialement pour protéger les ordinateurs Apple. Si vous ne connaissez pas Intego , il s'agit d'un éditeur français qui possède près de 30 ans d'expérience dans le domaine de la cyber sécurité . Ce dernier s'est fait connaître en proposant des antivirus et logiciels de haute qualité pour PC et Mac .

Aujourd'hui, le fournisseur vous permet de profiter d'une excellente réduction sur son antivirus pour Mac, qui compte actuellement plus de 40 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il s'agit d'une licence annuelle valable pour un seul Mac. L'abonnement sera ensuite automatiquement renouvelé l'année suivante, au tarif plein (49,99 euros). Vous pouvez bien entendu annuler le renouvellement en résiliant avant la prochaine facturation. Intego vous permet également de tester son logiciel gratuitement pendant 30 jours.Souhaitez-vous protéger vos données sensibles contre les malfaiteurs qui rôdent sur le web ? C'est une priorité absolue en 2025. En effet, les cybercriminels disposent de tout un arsenal pour extorquer des données aux internautes les plus téméraires. Les conséquences, qui peuvent être diverses et variées, ne sont dans aucun cas souhaitées : vol d'argent, de données, usurpation d'identité, appareil défectueux, rançon, etc. Le piratage informatique n'est pas nouveau, et les pirates informatiques n'ont de cesse de perfectionner leurs techniques afin de pouvoir faire toujours plus de victimes. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu'il vaut mieux être préparé contre toutes éventualités. Les Mac, comme tout autre système informatique, sont exposés aux cybermenaces. L'antivirus d'Intego est heureusement là pour éviter les dommages. Ce logiciel a été conçu spécialement pour protéger les ordinateurs Apple contre les menaces qui les visent spécifiquement. Ainsi, vous ne pouvez pas rêver meilleure solution. En plus de sécuriser vos données en temps réel contre les virus, le phishing et les autres formes de piratage, ce logiciel est mis à jour régulièrement, dans le but de rester toujours opérationnel pour lutter contre d'éventuelles nouvelles menaces. L'offre Mac Internet Security inclut également un pare-feu, qui protège votre réseau contre les tentatives d'accès non autorisés. Intego vous propose également son offre Pack Premium Mac, en promo à 29,99 euros au lieu de 84,99 euros pendant la première année. Cette dernière inclut en plus de l'antivirus et du pare-feu, un logiciel d'optimisation pour Mac, un outil de sauvegarde cloud et un contrôle parental. Il est également possible de souscrire à un VPN en supplément





01net / 🏆 48. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Antivirus Intego Mac Sécurité Cybermenaces Offre Spéciale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Intego Antivirus pour Mac : Offre Exceptionnelle à -60%!Protégez votre Mac contre les cybermenaces avec l'offre exceptionnelle d'Intego sur son antivirus. Profitez d'une remise de -60% sur l'abonnement annuelle, valable pour un seul Mac.

Lire la suite »

Offre Incroyable sur l'Antivirus Intego pour MacIntego propose une offre exceptionnelle sur son antivirus primé pour Mac. Profitez d'une protection optimale contre les virus, logiciels malveillants et autres menaces en ligne à un prix imbattable.

Lire la suite »

Réduction Énorme sur l'Antivirus Intego pour Mac : Protégez-Vous contre les Cybermenaces à Prix CanonProfitez d'une offre exceptionnelle sur l'antivirus Mac Internet Security d'Intego. Protégez vos données et votre Mac contre les risques du web avec une réduction considérable. Cette offre limitée est valable pour une année et comprend une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.Intego, un nom reconnu dans l'industrie de la cybersécurité, vous offre une protection efficace contre les virus, les logiciels malveillants, le phishing et plus encore.

Lire la suite »

Intego Antivirus pour Mac : Protection optimale et sans engagementDécouvrez l'antivirus Intego, l'un des meilleurs antivirus pour Mac, qui offre une protection complète contre les virus, les malwares et les autres menaces en ligne.

Lire la suite »

Intego Antivirus à Prix Réduit : Protégez Votre MacAvec plus de 30 ans d'expérience en cybersécurité, Intego propose une protection fiable au quotidien pour tous les utilisateurs d'ordinateur Apple. Profitez de cette offre exceptionnelle pour protéger vos données contre les menaces en ligne.

Lire la suite »

Télécharger Intego Mac Premium Bundle (Virus Barrier) X9 (gratuit) WebINTEGO MAC : Lire notre avis complet →

Lire la suite »