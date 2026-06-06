Offre exceptionnelle Fortuneo : 250 euros de bienvenue pour les nouveaux clients

Fortuneo propose jusqu'à 250 euros de bonus aux nouveaux clients qui ouvrent un compte Gold CB Mastercard, effectuent cinq paiements et domicilient leurs prélèvements. Profitez de la flexibilité, des frais réduits et des services complets d'une banque en ligne de premier plan.

Voilà une banque qui sait vraiment comment parler à ses clients. Entre services, produits bancaires et accompagnement, Fortuneo a tout prévu pour vous. Mais la banque en ligne ne s'est pas arrêtée là.

Elle vous offre jusqu'à 250 euros en devenant cliente. Arrêtez tout, voilà l'un des meilleurs bons plans disponibles actuellement. Jusqu'au 30 juin 2026, chez Fortuneo, vous pouvez recevoir jusqu'à 250 euros en tant que nouveau client. Pour y toucher, il suffit de respecter quelques conditions.

D'abord, vous devez ouvrir un compte bancaire avec la carte Gold CB Mastercard, et effectuer cinq paiements dans les 90 jours pour recevoir 160 euros. Ensuite, en domiciliant l'ensemble de vos prélèvements, Fortuneo vous offre 90 euros supplémentaires. Rappelez-vous d'appliquer le code FTN0626 pour bénéficier de l'offre. L'inscription se fait quant à elle en ligne en quelques minutes.

Remplissez le formulaire, fournissez les justificatifs demandés, Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous connecter et à profiter de tous les avantages de votre nouvelle banque en ligne. Parmi les atouts majeurs des banques en ligne, la flexibilité se démarque. Fortuneo ne fait pas exception à la règle. Depuis votre espace client, vous pouvez tout gérer à tout moment.

Vous avez la possibilité d'envoyer un virement, de catégoriser vos dépenses, de bloquer et débloquer votre carte en cas de perte momentanée, ou d'ajuster vos plafonds de transaction. La souplesse s'étend également aux conseillers. Ceux‑ci sont joignables du lundi au samedi par téléphone, chat ou email. Avec Fortuneo, vous n'avez pas de frais à l'étranger, ni de frais de tenue de compte.

Les cartes bancaires sont gratuites si vous effectuez un paiement par mois. La banque propose également des produits d'épargne, comme des livrets et une assurance‑vie, ainsi qu'une offre d'investissement en bourse. Et si vous avez un projet, vous pouvez bénéficier d'un crédit personnel ou d'un prêt immobilier pour le mener à bien. Très complète, Fortuneo est la banque qu'il vous faut.

Avertissement : l'investissement comporte des risques, notamment la perte en capital. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant toute décision, assurez‑vous que le produit ou l'actif concerné correspond à votre situation et à votre tolérance au risque.

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Fortuneo Banque En Ligne Offre De Bienvenue Crédit Personnel Investissement En Bourse

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