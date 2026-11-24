Découvrez l'offre exclusive de BFMTV sur la BB Crème au Ginseng d'Erborian. Prix barré de 44,50 euros à 33,30 euros pour un résultat peau de bébé.

Le laboratoire Erborian propose actuellement une offre particulière sur son best-seller, la BB Crème au Ginseng. Ce produit cosmétique bénéficie d'une réduction de 25 % sur le site spécialisé. Le prix est passé de 44,50 euros à 33,30 euros pour les consommateurs souhaitant acquérir ce soin visage.

La BB Crème au Ginseng d' Erborian en vente

Formule à base de Ginseng coréen

Application et recommandations d'usage

La BB Crème au Ginseng est l'un des produits les plus vendus sur la plateforme Erborian . Elle allie la expertise française des soins cosmétique s aux connaissances coréennes sur les plantes. Cette combinaison crée un produit unique relevant de la K-beauty. La formule agit sur les imperfections et offre un teint lumineux.La composition inclut du ginseng coréen réputé pour ses bienfaits. Ce ingrédient affine le grain de peau de manière efficace. La glycérine assure une hydratation profonde et repulpante. Un filtre solaire SPF 20 protège également l'épiderme.

Le produit se décline en cinq teintes différentes pour tous les types de peau. Il offre une couvrance modulable selon l'épaisseur appliquée. L'application consiste à étirer la crème de l'intérieur vers l'extérieur. Un estompage au doigt ou au pinceau finalise la pose.

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Avis des consommateurs et bilan

La note moyenne est de 4,5 sur 5 auprès des utilisateurs. Le produit est noté par moins de 4000 personnes recensées. Il est recommandé de bien démaquiller le visage le soir. Cette routine matinale devient indispensable pour de nombreuses femmes.