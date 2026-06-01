Découvrez l'offre de plus de 35% sur l'Air Fryer Philips disponible ce week-end sur Amazon. Profitez de l'achat de cet appareil pour moins de 70 euros et découvrez ses fonctionnalités avancées.

Une offre de plus de 35% est disponible sur l' Air Fryer Philips ce week-end. Vous pouvez vous procurer cet appareil pour près de 70 euros au lieu de 109,99 euros.

Cet airfryer de la marque Philips est équipé de la technologie RapidAir qui permet de cuisiner des aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Il possède également un fond en étoile qui garantit un flux d'air optimal tout au long de la cuisson. L'appareil est proposé en ce moment avec plus de 35% de remise immédiate sur le site officiel Amazon.

Cet airfryer de la marque Philips est doté d'un écran tactile intuitif qui rend son utilisation facile et pratique. Il intègre 9 préréglages différents pour cuisiner des frites fraîches ou surgelées, du poulet, de la viande, du poisson, des légumes, des gâteaux et bien plus encore d'un seul clic. Conçu pour vous offrir une grande polyvalence, vous profitez également de 13 fonctions de cuisson différentes.

Vous pouvez ainsi, dans un seul et même appareil, frire sans huile, griller, rôtir, griller et bien plus tous vos aliments préférés. Cet airfryer de la marque Philips est aussi facile à nettoyer notamment grâce à ses surfaces antiadhésives et ses éléments amovibles qui sont compatibles avec un nettoyage au lave-vaisselle. En plus, avec l'application HomeID, vous pouvez découvrir de nombreuses recettes élaborées par des chefs experts ainsi que par des millions d'utilisateurs





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Air Fryer Philips Offre De 35% Amazon Cuisson Rapide Polyvalence

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