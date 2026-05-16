Offre de naissance : un kit de soins pour bébé Philips Avent de 4,6/5 sur Amazon

Ce kit de soins pour bébé Philips Avent est une offre de naissance qui combinera tous les essentiels pour un prélèvement de bébé doux et sain. Considérez des ciseaux à embouts arrondis, des limes à ongles, une brosse à dents doigtier, des coudes et un mouche-bébé, tous inclus dans son étui compact. Achetez maintenant avant de manquer cette offre. Avec ces accessoires, préparez un prélèvement de bébé doux et sain.

Le kit de soins pour bébé Philips Avent est un indispensable pour tout nouveau parent . Grâce à ce kit compact, préparons l'arrivée de bébé avec une panoplie d'accessoires en gros-meilleur .

Les ciseaux à embouts arrondis, les limes à ongles et la brosse à dents doigtier incluses prennent soin des ongles, des gencives et des premières dents de bébé. Le mouche-bébé facilite l'entrée de bébé dans le sommeil. Et avec cet ensemble, préparez bébé en douceur avec un étui compact qui se glisse dans votre sac à langer. Cette offre propose un rapport qualité-prix imbattable et convient aussi bien à un nouveau père qu'à un cadeau de naissance





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