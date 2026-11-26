Profitez de la réduction exceptionnelle sur la mallette à outils Makita E-10899 chez Cdiscount. Prix passant de 126 à 76,91 euros avec livraison et reprise.

La mallette à outils Makita E-10899 bénéficie d'une promotion majeure sur la plateforme Cdiscount lors du Black Friday. Ce coffret de type MAKPAC taille 1 contient 76 pièces en métal et en plastique. Le prix passe de 126 euros à 76,91 euros, offrant une économie de 49,09 euros. Cette offre est disponible dans la limite des stocks disponibles.

Caractéristiques du coffret MAKPAC et rangement

La mallette à outils Makita E-10899 rassemble 76 pièces dans un seul et même contenant. Ce format compact facilite le rangement dans un garage, un atelier ou un placard. Il permet également le transport du matériel pour bricoler dans d'autres pièces. Le système de rangement conserve les éléments dans une même boîte. Cela évite de disperser les outils dans différents tiroirs distincts. Le coffret convient idéalement aux petites réparations et aux travaux ponctuels.

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Vendeur Maxoutil et modalités de livraison

La vente et l'expédition de cette mallette sont assurées par Maxoutil. Ce vendeur est basé à Onet-le-Château, dans le département de l'Aveyron. La livraison à domicile est annoncée dès le mardi 27 octobre. La date exacte dépend de l'adresse renseignée lors de la commande. Le service inclut également la reprise gratuite de l'ancien produit.

Promotions Cdiscount et réduction Black Friday

Cette offre s'inscrit dans le cadre du Black Friday sur Cdiscount. La mallette Makita E-10899 passe sous la barre des 80 euros. Le tarif final s'élève à 76,91 euros contre 126 euros précédemment. Cette réduction s'applique sur Cdiscount pour tous les clients concernés. L'offre est à durée limitée selon les conditions du site.

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Autres outils en promotion sur la plateforme

Cdiscount propose d'autres sélections pour le jardin et le bricolage. Le sécateur électrique sans fil Teeno est affiché à 54,99 euros. Le taille-haies sans fil Einhell coûte 39,95 euros. La perceuse visseuse sans fil Teeno 21V avec 76 accessoires est à 74,99 euros. La mini tronçonneuse électrique sans fil TANBABY 6 pouces est proposée à 29,98 euros.

Robot tondeuse et autres offres outillage

La débroussailleuse électrique sans fil est vendue 39,99 euros au lieu de 99,99 euros. Le robot tondeuse sans fil périphérique ECOVACS Goat O800 RTK pour 800 m² est à 649 euros. Le coffret de 120 outils à main Makita est réduit à 88,50 euros. L'abri de jardin en métal de 2,71 m² est proposé à 179,99 euros. Cdiscount à volonté offre une livraison express gratuite en essai.