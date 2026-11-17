Profitez d'une réduction de 5,40€ sur le Champagne R de Ruinart Brut chez Cdiscount. Découvez les détails de l'offre, les notes de dégustation et les autres promotions sur les Champagnes.

La plateforme de commerce en ligne Cdiscount met en avant une offre spéciale sur la cuvée R de Ruinart Brut, une référence emblématique de la maison champenoise fondée en 1729. Cette promotion, visible à l'approche de la fin d'année, s'applique spécifiquement sur le format de 75 cl. L'établissement propose cette bouteille au prix de 49,50 euros, contre 54,90 euros auparavant. Cette baisse représente une économie de 5,40 euros pour les consommateurs intéressés par ce produit premium.

Composition de la cuvée R de Ruinart

Le Champagne R de Ruinart Brut repose sur un assemblage précis de cépages traditionnels. La composition inclut 40 % de Chardonnay, entre 40 et 45 % de Pinot Noir, ainsi que 10 à 15 % de Meunier. Pour garantir la cohérence et la richesse aromatique, l'assemblage intègre également 25 à 30 % de vins de réserve. Ces vins proviennent des deux années précédentes et participent activement à la complexité du profil gustatif. Cette structure permet d'obtenir une robe jaune brillante aux reflets dorés et une effervescence fine et soutenue.

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Notes de dégustation et accords

Au nez, le Champagne R de Ruinart révèle des arômes distincts de poire, de pomme reinette et d'abricot. Ces notes fruitées sont complétées par des touches de noisette, d'amande fraîche et de brioche. En bouche, l'attaque est franche, offrant une texture ronde avec des saveurs de fruits mûrs comme la reine-claude et le brugnon. La finale se prolonge sur une agréable fraîcheur apportée par le Chardonnay. Servi entre 8 et 10 °C, ce champagne accompagne des huîtres pochées, des coquilles Saint-Jacques à la plancha ou une sole meunière. Il peut également être associé à des fromages comme le Chaource ou le Langres.

Positionnement de la Maison Ruinart

Fondée en 1729 par Nicolas Ruinart, la Maison Ruinart est reconnue comme la plus ancienne maison de Champagne. Elle accorde une place importante au Chardonnay, principalement issu de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims. Depuis 2020, elle a également développé un étui éco-conçu composé à 99 % de papier pour remplacer ses coffrets traditionnels. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie de durabilité pour l'entreprise. Les avis clients témoignent d'une satisfaction élevée, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 basée sur 159 évaluations. Plusieurs acheteurs apprécient la finesse de cette cuvée et son excellent rapport qualité-prix.

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Autres promotions sur les Champagnes

En plus de l'offre sur le R de Ruinart, Cdiscount présente une sélection de plusieurs autres Champagnes à prix réduits. Le Champagne Charles Benoit & Fils Brut 75 cl est proposé à 17,99 euros au lieu de 23,99 euros. Le Champagne Tsarine Brut 75 cl est disponible à 29,99 euros contre 31,99 euros. Le Champagne Canard-Duchêne Brut 75 cl est affiché à 20,99 euros au lieu de 22,99 euros. Le Champagne Demoiselle EO Brut 75 cl est proposé à 22,99 euros contre 23,90 euros. Ces offres permettent aux clients de varier leurs choix pour les fêtes.

Conditions et livraison de l'offre

L'offre sur le Champagne R de Ruinart est à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles. Les clients peuvent profiter d'une livraison express et gratuite en testant gratuitement l'abonnement Cdiscount à volonté. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il est recommandé de consommer ce produit avec modération. Les conditions générales de la promotion sont visibles directement sur le site de Cdiscount. Cette réduction s'ajoute à une large gamme de produits disponibles sur la plateforme pour la fin d'année.