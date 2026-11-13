Offre Carrefour Samsung QLED 4K 75 pouces : -300 euros pour Noël

Carrefour propose une remise de 300 euros sur le téléviseur Samsung QLED 4K 75 pouces. Prix réduit à 699,99 euros au lieu de 999,99 euros sur le site de l'enseigne.

L'enseigne de grande distribution Carrefour lance une promotion majeure pour la période des fêtes de fin d'année. Le géant du e-commerce applique une réduction de 300 euros sur le téléviseur Samsung QLED 4K de 75 pouces.

Ce modèle emblématique, affiché initialement à 999,99 euros, est désormais disponible à un prix cassé de 699,99 euros. Cette offre constitue une opportunité exceptionnelle pour équiper son foyer avec un écran haut de gamme à un tarif inhabituellement bas pour le marché.

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Carrefour applique une réduction de 300 euros

Le prix de vente du téléviseur Samsung QLED 4K 75 pouces chute de 999,99 euros à 699,99 euros grâce à cette opération commerciale de Carrefour. Cette remise exceptionnelle de 300 euros s'applique directement sur le site de l'enseigne. L'objectif est de rendre cette technologie accessible à un public plus large pendant la période estivale et festive.

Caractéristiques techniques du modèle Samsung

L'écran de 75 pouces, soit une diagonale de 189 cm, assure une immersion visuelle totale dans le salon. Le processeur Q4 Lite intégré garantit un traitement de l'image rapide et précis. Il optimise les couleurs, les contrastes et la résolution pour une expérience visuelle supérieure.

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La fonction d'upscaling 4K améliore le contenu source pour une netteté accrue. Le mode jeu augmente la fréquence d'image pour plus de fluidité. L'interface One UI Tizen sécurise l'accès aux contenus multimédias préférés des utilisateurs.

Autres promotions majeures de l'enseigne

Carrefour propose également le vélo Top Urban Trail E-200 à 549,99 euros. Le smartphone Google Pixel 10a 128 Go est disponible à 449,99 euros. Le Samsung Galaxy S26 256 Go noir est proposé à 679,38 euros au lieu de 778 euros.

L'Apple Watch Series 11 GPS est également réduite à 389,99 euros. Ces offres s'ajoutent à la sélection Black Friday et aux bons plans Meilleurtaux. Les clients peuvent consulter l'ensemble des promotions sur les sites Cdiscount et Amazon pour comparer.