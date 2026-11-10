Offre Canal+ La Totale : Prix, Contenus et Dates de November

Découvrez l'offre SERIE LIMITEE CANAL+ LA TOTALE pour 40 euros par mois. Profitez de Netflix, HBO Max et du sport en direct comme la Champions League.

La SERIE LIMITEE CANAL+ LA TOTALE propose une formule d'abonnement tout-en-un pour 40 euros par mois pendant une durée de 24 mois. Cette offre ciblée vers les amateurs de divertissement numérique intègre plusieurs plateformes de streaming majeures. Les utilisateurs bénéficient également d'un accès complet au catalogue sportif et aux créations originales de la chaîne.

Prix et Modalités de l'Abonnement SERIE LIMITEE

Le tarif mensuel de 40 euros s'applique sur une période contractuelle de 24 mois avec renégociation annuelle. Une option spécifique existe pour les jeunes utilisateurs âgés de 18 à 25 ans. L'offre RAT+ LA TOTALE est disponible pour 29,99 euros par mois avec une résiliation mensuelle possible. Cette offre jeune est valable en France métropolitaine jusqu'au 31 janvier 2026. L'offre SERIE LIMITEE CANAL+ LA TOTALE est quant à elle valable en France métropolitaine jusqu'au 9 décembre 2026.

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Accès aux Plateformes de Streaming Tierces

L'abonnement principal inclut l'accès aux services Apple TV et HBO Max en plus de l'écosystème Canal+. L'offre intègre également les services Netflix et Paramount+ pour enrichir la proposition de valeur. CINÉ+ OCS complète le bouquet pour les amateurs de cinéma français et international. Le service Netflix Standard est inclus dans le prix avec un prix public de référence de 14,99 euros par mois. HBO Max Standard et Paramount+ Standard sont inclus sans frais supplémentaires. Les abonnés peuvent gérer jusqu'à quatre profils simultanés sur la même connexion.

Contenus Audiovisuels et Saisons Sortantes

Le mois de novembre propose des sorties cinématographiques et sérielles majeures pour la famille. Le film Super Mario Galaxy est disponible sur la plateforme Canal+ pour les jeunes spectateurs. Le film Michael rejoint le catalogue de diffusion à partir du 20 novembre pour un public plus averti. Les amateurs de thrillers peuvent regarder Un Bon Avocat avec Laurent Lafitte sur la plateforme Netflix. La série Singapura, une création originale Canal+, est également disponible pour les fans de suspense.

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Calendrier des Séries Numériques et Sportives

La plateforme Apple TV propose la découverte de la série 12 12 12 dès le 13 novembre. La saison 4 de la série Yellowjackets arrive sur la plateforme Paramount+ le 20 novembre. Les fans de drames historiques peuvent suivre la saison 4 de The Gilded Age sur HBO Max. Le sport reste un pilier central de l'offre avec la couverture de la compétition UEFA Champions League. La Premier League et l'UEFA Europa League sont diffusées en exclusivité sur les chaînes Canal+.

Programmes Sportifs et Conditions de Diffusion

Les passionnés de courses automobiles peuvent suivre le Grand Prix de Formule 1 et le MotoGP sur la plateforme. Les supports techniques beIN SPORTS et Eurosport enrichissent également l'offre sportive disponible. Le Top 14 de rugby français est également présent dans le calendrier des compétitions à suivre. La diffusion des événements sportifs est soumise aux éventuelles interdictions administratives en vigueur. Les modalités complètes de l'offre sont consultables sur la boutique en ligne de Canal+.