Maisons du Monde réduit le prix de son miroir Lisa à 95,20 euros. Découvrez les dimensions, les critères d'achat et les autres promotions Black Friday disponibles.

Le miroir Lisa de Maisons du Monde bénéficie d'une réduction significative dans le cadre du Black Friday. Le prix est abaissé à 95,20 euros au lieu de 119 euros. Cette offre s'applique aux dimensions généreuses du miroir qui mesure 150 cm de hauteur et 60 cm de largeur.

Détails techniques et stabilité du produit

Le miroir Lisa est conçu pour offrir une stabilité optimale sans besoin d'accroche murale. Il repose sur un pied qui lui confère une belle stabilité. La structure est entourée d'un cadre fin en acier doré. Ce design épuré permet de jouer avec la lumière et les volumes. Le produit est idéal pour observer entièrement sa silhouette. Les utilisateurs peuvent ainsi jeter un dernier coup d'œil à leur tenue avant de sortir.

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Emplacements conseillés dans la maison

Le miroir Lisa trouve sa place idéale dans une chambre ou un dressing. Il peut également être placé près de l'entrée pour un usage quotidien. Les installations sont possibles dans un salon ou une pièce à vivre. Un bureau bénéficie également de cet accessoire décoratif. Le miroir apporte de la profondeur à l'intérieur de la pièce.

Design et avis des clients

Le cadre fin en acier doré s'adapte à tous les styles de décoration. Le miroir convient aux intérieurs contemporains. Il séduit aussi bien les décors chics que les plus sobres. Plus de 200 clients Maisons du Monde ont acheté le miroir. Ils lui ont attribué une note moyenne de 4 étoiles. L'éclat de la structure se maintient avec un chiffon doux.

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Conditions d'achat et facilités de paiement

L'offre Black Friday est valable sur le site officiel de Maisons du Monde. Les modes de livraison sont à consulter avant finalisation. Le tarif de la livraison est associé au produit. Le paiement peut être réparti sur plusieurs mois. La plateforme Alma est en partenariat avec Maisons du Monde pour cela.

Autres promotions de la période Black Friday

D'autres articles sont en réduction durant cette période. L'iPhone 15 est proposé à 389,99 euros au lieu de 429,99 euros. La machine à café BOSCH Tassimo Happy est à 29,99 euros. La friteuse sans huile Ninja Foodi est à 99,99 euros. Le LEGO Botanicals L'orchidée est à 34,99 euros. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est à 1599 euros. Le Multicuiseur Ninja Combi est à 228,99 euros. L'aspirateur Laveur Tineco Floor One est à 299,99 euros. Le matelas Bultex ELEMENTAL est à -50%. Le déshumidificateur Pro Breeze est à 149,99 euros. Le mini robot laveur de vitres est à 149 euros. Le robot aspirateur L10s Ultra Gen 2 est à 279 euros.