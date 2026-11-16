Offre Black Friday : Le fauteuil ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 à 385,39 euros

Profitez du Black Friday pour acquérir le fauteuil ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 à 385,39 euros au lieu de 459,99 euros grâce au code promo SihooPS6.

Le spécialiste des fournitures ergonomiques Sihoo propose une promotion exclusive lors du Black Friday sur son modèle phare de chaise de bureau, le Sihoo Doro C300 Pro V2. Ce siège adaptatif est conçu pour offrir un confort optimal tant aux professionnels du télétravail qu'aux gamers, grâce à ses technologies de suivi et d'ajustement avancées. L'offre cible spécifiquement les utilisateurs cherchant à améliorer leur posture sans compromettre leur budget, en réduisant significativement le coût d'acquisition de cet équipement haut de gamme.

Prix réduit et code promotionnel pour le Black Friday

Pendant la période du Black Friday, le Sihoo Doro C300 Pro V2 est disponible au prix exceptionnel de 385,39 euros. Cette tarification avantageuse s'applique grâce à l'utilisation du code promo SihooPS6. Le prix initial affiché pour ce modèle s'élevait à 459,99 euros, ce qui représente une économie substantielle pour l'acheteur. L'offre actuelle permet donc d'acquérir ce siège au coût réduit de 385,39 euros au lieu du tarif habituel de 409,99 euros lors du passage en caisse sans code, et bien en dessous du prix catalogue de 459,99 euros.

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Système Dynacore et dossier SyncroFlex pour un confort personnalisé

La force majeure de cette chaise de bureau réside dans son ingénieux dossier SyncroFlex et son système de suivi DynaCore. Le dossier SyncroFlex est conçu pour s'adapter immédiatement au corps de l'utilisateur, garantissant un confort personnalisé dès la première utilisation. Le dispositif DynaCore est divisé en quatre zones distinctes qui synchronisent en permanence la position du siège avec celle de l'utilisateur. Cette technologie assure un soutien de qualité en toutes circonstances, respectant toutes les morphologies et permettant au fauteuil de s'ajuster aux mouvements dynamiques de la personne assise.

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Caractéristiques ergonomiques et ajustements multiples pour le gaming

Ce fauteuil ergonomique Sihoo Doro C300 Pro V2 dispose d'un système de soutien lombaire auto-adaptatif 2.0 qui enveloppe le bas du dos pour soulager cette zone sensible. L'assise peut être inclinée sur trois positions différentes pour varier les postures durant la journée. L'appui-tête 3D, large et moelleux, soutient la nuque avec soin. Les accoudoirs bioniques 8D offrent une multitude de réglages, dont une position dédiée spécifiquement aux joueurs de console portable.

Garantie, retours et conditions d'achat chez Amazon

Pour profiter de cette offre du Black Friday, il convient de choisir le modèle au coloris noir, sans repose-pieds. L'achat s'effectue chez Amazon, où la chaise est proposée avec une facilité de paiement en plusieurs échéances sans frais supplémentaires. Le client bénéficie d'une politique de retour simple : la chaise pourra être retournée sous 30 jours si l'avis change. Une garantie de 3 ans complète cette offre, assurant la durabilité de l'investissement. Pour maximiser les économies, il est possible d'acheter cet accessoire en lot pour accéder à jusqu'à 10% de remise supplémentaire sur le prix final.