Profitez de la fin du Black Friday pour acquérir la machine à glaces Ninja CREAMi 7 en 1 au prix unique de 148,99 euros sur le site de SharkNinja, soit une réduction significative par rapport au tarif habituel.

La machine à glaces Ninja CREAMi 7 en 1 est actuellement proposée à 148,99 euros sur le site de SharkNinja. Cette offre promotionnelle marque la fin des soldes du Black Friday et permet d'acquérir cet appareil au prix le plus bas observé ce dimanche. Le tarif initial de 229,99 euros est donc réduit de manière substantielle pour les consommateurs souhaitant réaliser des desserts glacés maison.

Technologie de transformation des ingrédients

La Ninja CREAMi 7 en 1 fonctionne selon un mécanisme précis qui garantit la qualité du résultat final. L'utilisateur remplit d'abord le pot de 473 ml avec les ingrédients de son choix. Ce contenant doit ensuite être placé au congélateur pendant une journée complète. Après cette période de congélation, le bloc solide est inséré dans l'appareil. Une pale rotative transforme ensuite le bloc congelé en un dessert onctueux en l'espace de quelques minutes seulement.

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Sept programmes pour varier les plaisirs

Cet appareil offre une polyvalence remarquable avec pas moins de sept programmes disponibles. Les utilisateurs peuvent préparer des crèmes glacées classiques, du gelato, des sorbets, des smoothie bowls, des crèmes glacées allégées ou encore des milkshakes. Le septième programme permet d'incorporer des pépites de chocolat ou des morceaux de biscuits dans la préparation pour ajouter de la texture et du goût aux desserts.

Contenu de la livraison et accessoires

L'achat de la machine à glaces Ninja CREAMi 7 en 1 inclut deux pots avec couvercle. Ces contenants permettent de réaliser un total de 900 ml de desserts glacés. Un livret de recettes est également fourni avec l'appareil pour guider les utilisateurs dans leurs créations culinaires. Cette configuration initiale est suffisante pour satisfaire tous les membres de la famille et les amis de passage lors de réunions.

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Flexibilité des recettes et régimes alimentaires

Les utilisatrices et utilisateurs ont le choix total des ingrédients pour leurs futurs desserts. Les recettes peuvent être adaptées sans sucre, sans produits laitiers ou même véganes pour les personnes suivant un mode d'alimentation spécifique. La machine se prête également au petit-déjeuner grâce à son mode Smoothie Bowl. Ce programme prépare une base glacée qui peut être garnie avec des fruits ou des céréales fraîches.

Promotions parallèles sur la marque Ninja

En plus de la réduction sur la machine à glaces, plusieurs autres produits de la marque Ninja bénéficient d'offres importantes. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 est proposé à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La machine à café Ninja AutoBarista est également en vente à 599,99 euros, contre 799,99 euros auparavant.

D'autres appareils comme l'Air Fryer en verre CRISPi 4 en 1 sont disponibles à 109,99 euros. L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL est quant à lui vendu 179,99 euros au lieu de 289,99 euros. Enfin, le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle complète cette sélection avec un prix de 179,99 euros, représentant une économie par rapport à son tarif normal de 249,99 euros.

Adaptabilité et expansion du système

La machine à glaces Ninja CREAMi 7 en 1 se distingue par sa conception compacte qui s'intègre dans de nombreuses cuisines. Pour ceux qui souhaitent préparer plusieurs parfums à l'avance, plusieurs pots peuvent être préparés la veille. Cela permet de proposer une variété de desserts lors d'un anniversaire ou d'une réception. Des pots supplémentaires sont vendus séparément pour étendre les capacités de production de l'appareil.