Offre Black Friday Bultex : Oreiller Memo 3 en 1 à 43,40 euros

Profitez du Black Friday 2026 chez Bultex pour acquérir l'oreiller Memo 3 en 1 à 43,40 euros. Une remise de 30 % valable du 2 novembre au 6 décembre 2026.

L'enseigne Bultex lance une promotion significative dans le cadre du Black Friday 2026 en baissant le prix de son oreiller Memo 3 en 1. Ce produit de literie innovant, qui mesure 60x60 cm, est désormais proposé à 43,40 euros, marquant une réduction substantielle par rapport à son prix habituel de 62 euros. Cette baisse représente un tarif de 30 % de remise sur l'accessory.

Disponibilité et Dates de l'Offre Spéciale

Cette opportunité d'achat est strictement encadrée par une période limitée, s'étendant du lundi 2 novembre au dimanche 6 décembre 2026. Les consommateurs intéressés par cet article de literie doivent donc planifier leur acquisition dans cet intervalle temporel précis. L'offre est exclusivement accessible via le site officiel de la marque Bultex, qui met en avant ce produit phare parmi ses meilleures promotions du moment.

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Adaptabilité Ergonomique et Design Polyvalent

L'oreiller Memo 3 en 1 se distingue par sa conception à deux hauteurs différentes, offrant ainsi plusieurs usages selon le besoin du moment. Le côté le plus épais est spécifiquement conçu pour être adapté si vous dormez sur le dos, garantissant un confort optimal pour cette position. Parallèlement, le côté le plus fin est ergonomique pour garantir un bon alignement de la colonne vertébrale lorsque vous dormez sur le côté.

Si vous superposez les deux épaisseurs, vous obtenez une hauteur idéale pour des sessions lecture confortablement installé dans votre lit. Cette polyvalence permet à l'utilisateur de transformer son accessoire de sommeil en un soutien de lecture pratique. Le format standard de l'oreiller permet d'utiliser n'importe quelle taie d'oreiller, facilitant ainsi son intégration dans une décoration existante.

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Composition des Matériaux et Confort Sensoriel

Garni de flocons de mousse à mémoire de forme, l'oreiller 3 en 1 de la marque Bultex s'adapte parfaitement à la forme de votre tête pour un effet enveloppant très agréable. Cette matière réactive assure un soutien ferme tout en épousant les contours du corps. La housse est constituée de fibres creuses siliconées 100% polyester, offrant une texture douce et soyeuse au toucher.

Il n'a reçu aucun traitement chimique pour convenir à tous les dormeurs, même les plus sensibles aux irritations cutanées. La sécurité et le confort de la peau sont au cœur de la conception de cet article. Le matériau principal, la mousse à mémoire de forme, permet une dissipation de la pression, améliorant la qualité du sommeil en réduisant les points de pression sur la tête et le cou.

Entretien Facile et Garantie Fiable

Pour un entretien facile, cet oreiller est compatible avec un lavage en machine à 30 °C, une température modérée qui préserve l'intégrité des matériaux. Vous pouvez ensuite le laisser sécher à plat à l'air libre avant de le réutiliser. Cette simplicité d'entretien garantit la longévité de l'objet malgré une utilisation régulière. La marque offre une garantie de 2 ans, assurant la fiabilité du produit.

Cette offre s'inscrit dans une stratégie plus large de promotions où d'autres produits sont également réduits. Matelas UNIVERSAL est proposé à -40% et le Matelas SINGULAR à -50%. L'Oreiller SPECIAL CERVICALES bénéficie également d'une réduction de -30%, tout comme le Protège-matelas COTON DOUX et la Tête de lit THERA. Ces informations complémentaires montrent l'étendue des remises proposées par l'enseigne.