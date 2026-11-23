Profitez du Black Friday chez Bultex avec le matelas Singular à moitié prix, garanti 7 ans. Offre valable jusqu'au 6 décembre avec livraison gratuite et code BLACKF10.

La marque de literie Bultex lance une opération commerciale majeure s'étendant du 23 novembre au 6 décembre, invitant les consommateurs à accéder à des prix exceptionnels sur l'ensemble de son site officiel. Cette période, coïncidant avec le Black Friday, constitue une opportunité stratégique pour renouveler l'équipement de vos espaces de sommeil, qu'il s'agisse de votre chambre principale ou de votre chambre d'amis, sans engager de dépenses excessives. L'entreprise mise sur une transparence totale dans ses réductions pour attirer une clientèle à la recherche de qualité et de solidité financière.

Le Matelas Bultex Singular À Moitié Prix

Le produit phare de cette promotion est incontestablement le matelas Bultex Singular, conçu spécifiquement pour les dormeurs privilégiant une sensation de fermeté maximale. Cet article de literie, qui associe un accueil ferme à un soutien très ferme, est proposé à un tarif divisé par deux, passant de 609 euros à 304,50 euros. Cette offre s'applique à une déclinaison disponible dans une dizaine de tailles différentes, permettant ainsi de s'adapter précisément aux dimensions de chaque lit. L'accessibilité financière de ce matelas est renforcée par l'absence de frais de livraison, rendant la transaction encore plus attractive pour l'acheteur potentiel.

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L'Ensemble Complet Avec Sommier Renforcé

Pour ceux qui souhaitent optimiser le soutien de leur colonne vertébrale et assurer la durabilité de leur matelas, Bultex propose l'ensemble Bultex Singular. Cette structure complète inclut le matelas précédemment décrit et un sommier robuste assorti, le tout commercialisé à partir de 496,50 euros au lieu de 993 euros. La sélection de ces composants de qualité supérieure permet de bénéficier d'une garantie étendue, passant de 5 ans à 7 ans, ce qui constitue un avantage significatif à long terme pour la propriété de cet équipement. Cette offre répond aux besoins de ceux qui exigent une intégration parfaite entre le support et le matelas.

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Engagement Qualité et Options de Paiement

La marque rassure ses clients sur la durabilité et l'hygiène de ses produits en détaillant la composition technique du Bultex Singular. L'ensemble est enveloppé d'un tissu 100% stretch possédant des propriétés anti-acariennes et antibactériennes, garantissant un environnement de sommeil sain. Certifié OEKO-TEX Standard 100, le matelas intègre de la mousse de confort, des fibres polyester et un cœur à technologie Bultex primo, assurant une réponse mécanique adaptée. De plus, le paiement peut être échelonné en plusieurs échéances, facilitant la trésorerie des acheteurs lors de cet investissement de confort.

Essai Gratuit Et Remise Supplémentaire

Bultex accompagne l'achat avec une politique d'essai sans risque, offrant jusqu'à 101 nuits pour tester le nouveau couchage à domicile. Si le matelas ne convient pas, le client peut le renvoyer gratuitement, éliminant ainsi la crainte d'un choix erroné. Parallèlement, une remise supplémentaire de 10% est accessible via le code promo BLACKF10 pour tout achat supérieur à 650 euros sur une sélection d'articles. Cette stratégie multi-niveaux permet de maximiser les économies tout en sécurisant l'expérience d'achat pour la période Black Friday.