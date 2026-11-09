Offre AliExpress : Le Samsung Galaxy S25 FE à 397,65 € ce 11.11

Profitez du 11.11 sur AliExpress pour obtenir le Samsung Galaxy S25 FE 256 Go au prix réduit de 397,65 €. Détails du code promo et analyse des spécifications de l'appareil.

Le festival commercial du 11.11 s'impose comme un moment clé pour les acquéreurs de matériel numérique chez AliExpress. Cette plateforme de vente en ligne propose actuellement une promotion exceptionnelle sur le terminal Samsung Galaxy S25 FE. La version équipée de 256 Go de mémoire interne bascule sous la barre symbolique des 400 euros pour une durée limitée.

Conditions de l'offre promotionnelle du 11.11

Le prix final de ce smartphone Samsung se stabilise à 397,65 euros. Ce tarif attractif s'applique spécifiquement à l'unité de couleur noire disposant de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage. Le prix de départ initial du modèle s'élevait à 457,65 euros avant l'application des réductions.

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Pour bénéficier de cette réduction, l'acheteur doit impérativement saisir le code promotionnel CLU60 dans son panier d'achat. Ce code permet de débloquer une remise immédiate de 60 euros. L'offre est valable lors de l'achat d'articles éligibles à partir d'un minimum de 349 euros d'achat total.

Cette offre concerne uniquement le modèle noir du smartphone. Elle inclut la livraison standard pour le prix affiché. AliExpress active ces baisses de prix dans le cadre du Single Day, un événement majeur de fin d'année.

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Spécifications techniques et performances du terminal

Le Samsung Galaxy S25 FE embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces. Ce panneau offre un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Cette technologie garantit des défilements fluides et une meilleure réactivité visuelle lors de l'utilisation quotidienne.

La puissance de calcul repose sur le processeur Exynos 2400. Associé à 8 Go de RAM, ce chipset assure une navigation fluide et des transitions rapides entre les applications. Le stockage interne de 256 Go permet de conserver un large volume de photos et d'applications.

Le système photographique est dominé par un capteur principal de 50 mégapixels. Il est complété par un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. Ces équipements permettent de capturer des images de qualité variée.

La batterie de 4 900 mAh offre une autonomie d'environ un jour et demi en usage courant. Le terminal supporte une recharge filaire jusqu'à 45 watts. La certification IP68 garantit une résistance à la poussière et à l'eau.

Polices de mises à jour et positionnement du marché

Samsung a annoncé un engagement logiciel long terme pour cet appareil. Le fabricant prévoit sept générations de mises à jour système Android. Sept ans de correctifs de sécurité sont également garantis depuis le lancement en 2025.

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L'appareil intègre les fonctionnalités Galaxy AI pour enrichir l'expérience utilisateur. Ces outils visent à améliorer les tâches quotidiennes grâce à l'intelligence artificielle. Le téléphone se positionne comme une option polyvalente pour les usagers standards.

Cependant, le processeur Exynos 2400 affiche des performances inférieures à celles du Snapdragon 8 Elite. Ce dernier équipe les modèles Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. L'écart de puissance devient notable sur les jeux vidéo exigeants.

Recommandations et conclusion sur le rapport qualité-prix

Ce terminal convient aux utilisateurs privilégiant l'autonomie et l'écran. Le prix réduit de 397,65 euros améliore significativement son intérêt commercial. Les joueurs intensifs ou les amateurs de petits formats trouveront des alternatives plus adaptées.

L'absence de chargeur dans la boîte est une pratique standard chez le constructeur. Les acheteurs doivent prévoir l'achat d'un adaptateur séparé si nécessaire. L'offre se termine à la fin de la promotion AliExpress du 11.11.

Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer selon la disponibilité des stocks. Il est conseillé de vérifier les conditions de livraison avant validation du paiement. Cette opération s'inscrit dans le calendrier des promotions d'automne et de fin d'année.