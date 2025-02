Ofer Kalderon, libéré après 483 jours de captivité, raconte ses conditions de détention

Ofer Kalderon, un Franco-Israélien retenu captif pendant 483 jours par le Hamas, a été libéré samedi 1er février. Il est actuellement hospitalisé pour une pneumonie, mais devrait bientôt être en mesure de rentrer chez lui. Son frère, Nissan, a révélé les conditions atroces auxquelles il a été soumis durant sa captivité, notamment le manque de nourriture et d'eau, ainsi que la torture psychologique.

Samedi 1er février, après 483 jours de captivité aux mains du Hamas , le Franco-Israélien Ofer Kalderon a été enfin libéré avec plusieurs autres otages de l'organisation islamiste suite à son enlèvement lors des attaques terroristes du 7 octobre. Depuis sa libération , Ofer Kalderon , 54 ans, est hospitalisé pour une pneumonie liée à ses défenses immunitaires affaiblies par sa longue captivité . Bien que faible, il pourrait quitter l'établissement de santé dans les jours à venir.

Nissan, son frère, a donné plus de détails sur les conditions de vie de son frère ces derniers mois à BFMTV. « Il est resté 484 jours sous terre sans savoir ce qu'il se passait à l'extérieur, sans voir la lumière du jour, dans les pires conditions que l'on puisse imaginer sous terre. Il n'y avait presque pas de nourriture, presque pas d'eau et il buvait de l'eau de mer presque tout le temps », a-t-il déclaré. La torture psychologique était également présente, selon Nissan, qui précise que son frère doit maintenant retrouver sa liberté psychique et arrêter d'attendre d'être autorisé à dormir, manger et boire, comme cela était le cas pendant sa captivité. À plusieurs reprises, des membres du Hamas ont fait croire à Ofer Kalderon que des villes israéliennes avaient été prises par l'organisation islamiste, sans qu'il ne puisse vérifier la véracité de ces informations. Nissan a également exprimé son soutien aux otages encore détenus dans la bande de Gaza, déclarant : « Il faut qu'on arrête de s'occuper de tout le reste. Le Premier ministre et le gouvernement ne doivent faire qu'une seule chose, ramener tous les otages à la maison, c'est ça la victoire totale, les otages qui sortent de la bande de Gaza et qui prennent leurs familles dans les bras.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

HAMAS Otages Libération Ofer Kalderon Captivité Géza

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Après 483 jours d'enfer, Ofer Kalderon retrouvé par sa familleOfer Kalderon, un citoyen français retenu captif par le Hamas depuis l'attaque du kibboutz de Nir Oz en octobre 2023, a été libéré ce samedi. Les images émouvantes de ses retrouvailles avec sa famille, filmées par sa fille, ont été partagées sur les réseaux sociaux. Le gouvernement français a exprimé son soulagement et sa joie, tandis qu'Emmanuel Macron a réaffirmé sa détermination à obtenir la libération de tous les otages, notamment Ohad Yahalomi, encore détenu par le Hamas.

Lire la suite »

Ofer Kalderon, ex-otage franco-israélien du Hamas, raconte son calvaire durant 484 jours de captivitéLibéré après 15 mois de détention « dans des tunnels sans voir la lumière du jour », ce père de famille milite désormais pour que la trêve se prolonge autant que possible.

Lire la suite »

Gaza : l’otage franco-israélien Ofer Kalderon libéré aux côtés de Yarden Bibas par le HamasDeux des trois otages libérables par le Hamas ce samedi 1er février dans l’accord de trêve ont été remis à la Croix Rouge à Khan Younès, puis à l’armée israélienne.

Lire la suite »

Gaza : deux otages, dont le franco-israélien Ofer Kalderon, de retour en IsraëlOfer Kalderon, franco-israélien, était détenu par le Hamas depuis l’attaque du 7 octobre 2023. Un deuxième otage, Yarden Bibas, a également été libéré ce matin. Tous deux ont été remis à l’armée israélienne par le CICR.

Lire la suite »

Le Hamas libère deux nouveaux otages, dont le Franco-Israélien Ofer KalderonLe Franco-Israélien Ofer Kalderon fait partie des deux otages libérés par le Hamas palestinien, samedi 1er février. L’opération s’est déroulée dans le calme, contrairement à celles qui avaient eu lieu le 30 janvier. Un troisième otage est attendu dans la journée et 183 détenus palestiniens devraient être libérés.

Lire la suite »

Le Hamas libère plusieurs otages, dont le Franco-Israélien Ofer KalderonPlusieurs otages - dont un Franco-Israélien - ont été libérés par le Hamas, ce samedi 1er février, dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu avec Israël. Il s’agit du quatrième échange de personnes depuis le début de la trêve entre l’État hébreu et le groupe armé islamiste.

Lire la suite »