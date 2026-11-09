Octobre Rose : Champtercier remet 374 euros à la Ligue contre le cancer

L'antenne départementale de la Ligue contre le cancer a reçu un chèque de 374 euros à Champtercier. Cette somme, issue des collectes d'octobre, soutient la recherche médicale et l'accompagnement des patients dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Une cérémonie de remise de chèque s'est tenue à Champtercier pour marquer la fin de la mobilisation annuelle d'octobre. Sildric Esmiol, le maire de la commune située près de Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence, a accueilli la délégation du comité départemental de la Ligue contre le cancer. Cette rencontre officielle permet de clôturer les actions de collecte de fonds menées tout au long du mois d'octobre par les acteurs locaux.

Un don symbolique pour soutenir la recherche

La somme totale récoltée s'élève précisément à 374 euros, un montant qui a été remis directement au comité départemental lors de cette réception. Ce chèque représente le fruit concret des efforts conjoints entre les habitants, les commerçants et les bénévoles de Champtercier pour soutenir la lutte contre la maladie. Cette contribution financière, bien que modeste en valeur absolue, témoigne de l'engagement solidaire de la population locale envers la cause du cancer.

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Le maire a salué la présence de Mireille Coulet, présidente du comité départemental, accompagnée de trois membres actives nommées Alice, Bénédicte et Marie-Ange. Il a tenu à remercier chaleureusement les associations locales pour leur implication constante durant cette période de sensibilisation et de collecte. Cette remise symbolise la réussite d'une campagne locale qui, bien que limitée géographiquement, contribue au maillage national de la solidarité.

Des soutiens concrets pour les malades

Au-delà de la collecte financière, la Ligue contre le cancer propose une gamme étendue de services non pris en charge par l'Assurance maladie. Ces prestations incluent un accompagnement psychologique, du sport adapté, de la réflexologie, de la sophrologie et des arts créatifs. Des services plus pratiques comme la coiffure et l'esthétique sont également disponibles pour aider les patients à retrouver une estime de soi affectée par les traitements.

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La commission sociale, animée spécifiquement par Bénédicte, intervient directement auprès des personnes dont la situation financière s'est dégradée en raison de la maladie. Cette équipe peut aider au paiement de factures d'électricité ou encore à la recherche de chambres d'hôtel pour les proches accompagnant un malade en dehors de leur domicile. Ces aides matérielles ciblées visent à réduire la charge administrative et financière supplémentaire pesant sur les familles touchées.

Financement de la recherche médicale de pointe

Nationalement, l'association se positionne comme le premier financeur privé de la recherche médicale en France. Localement, le comité départemental contribue également au financement de différentes équipes de recherche spécialisées. Cette année, le choix stratégique de la Ligue s'est porté sur le soutien d'une équipe basée à Marseille, travaillant spécifiquement sur l'adaptation des médicaments destinés aux cancers pédiatriques.

Mireille Coulet a expliqué que les protocoles et les produits sont actuellement fabriqués pour un homme moyen de 70 kg, avant d'observer comment les adapter aux femmes et aux enfants. Le comité souhaite ainsi contribuer activement aux travaux de cette équipe marseillaise pour améliorer l'adaptation des traitements aux bébés et aux enfants. Cette orientation permet de combler un manque crucial dans la prise en charge spécifique des plus jeunes patients atteints.

Un engagement municipal durable

Le maire de Champtercier a insisté sur le fait que la commune n'a été que le support des actions organisées par les bénévoles. Anne-Laure, une coordinatrice locale, a mis à disposition des locaux ou des moyens pour que les associations puissent organiser leurs manifestations durant ce mois dédié. Cette mise à disposition des ressources publiques illustre la collaboration étroite entre l'équipe municipale et les acteurs associatifs.

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Le comité de la Ligue contre le cancer dispose de deux structures principales pour exercer son action, l'une dans ses locaux et l'autre rue des Alpilles. Ces lieux servent de hubs pour organiser les différentes activités de soutien mentionnées précédemment. La réussite de cette opération locale a permis de maintenir le lien social et de générer des fonds utiles, même à petite échelle.

La rencontre s'est poursuivie autour du verre de l'amitié, dans une ambiance conviviale favorisant de nombreux échanges entre les élus et les bénévoles. Le maire de Champtercier s'est réjoui que sa commune puisse ainsi agir concrètement en faveur de la solidarité et de la recherche médicale. Cette dynamique positive encourage les communes à poursuivre leurs efforts lors des prochaines campagnes d'octobre.