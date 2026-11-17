Océane Hurtré, jeune buteuse de Birmingham et de l'équipe de France, raconte son parcours unique. De l'AS Poissy au PSG, jusqu'à l'Angleterre, sa carrière se construit sur la passion et la persévérance.

Océane Hurtré, attaquante de vingt-deux ans, s'impose rapidement dans le championnat d'Angleterre avec Birmingham. Sélectionnée pour la première fois en équipe de France, la jeune femme née au Paris Saint-Germain confirme son talent sur la scène internationale. Son ascension rapide marqua un tournant décisif dans sa carrière professionnelle naissante.

Une passion naturelle née dans la cour de récréation

La passion de cette footballeuse pour le ballon rond s'est manifestée dès son plus jeune âge. Elle souhaitait jouer après l'école, dans le jardin familial, en implorant ses parents de trouver un gardien. Ce jeu devenait omniprésent à chaque récréation, où elle était la seule fille à évoluer avec les garçons. Cette acceptation naturelle fut clé pour son développement précoce.

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La famille Hurtré ne pratiquait pas le sport professionnel, mais son père suivait quelques matchs du Paris Saint-Germain. C'est lui qui l'emmène pour la première fois à l'étranger, assister à un choc Arsenal contre Manchester City en Angleterre. Cette expérience initiale ouvrit la voie à de nombreuses séances au Parc des Princes.

Un parcours atypique entre garçons et filles

L'intégration au Paris Saint-Germain pour sa première licence se révéla décevante sur le plan sportif. Les séances privilégiaient la coordination plutôt que les matchs. Pour concrétiser son rêve, elle décida de rejoindre l'AS Poissy. Cette étape lui permit enfin de développer son jeu et de prendre du plaisir.

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Son passage chez les garçons dura quatre ans, une situation inverse à la norme habituelle. Elle rejoignit ensuite le centre de formation de l'Olympique Lyonnais avant de retourner au Paris Saint-Germain. À Poissy, les camarades l'ont vite adoptée grâce à son potentiel indéniable. Cette période fut cruciale pour sa maturité technique.

L'ambition professionnelle et l'inspiration de Cristiano Ronaldo

Devenir footballeuse professionnelle était l'objectif prioritaire de cette joueuse prometteuse. Elle remercie ses coachs et coéquipiers pour son développement. Elle observait intensément les championnats espagnol et anglais, tout en restant fidèle à son club formateur.

Sa carrière s'est structurée autour de valeurs fortes, notamment celles incarnées par Cristiano Ronaldo. Elle admire particulièrement le travail acharné et les sacrifices consentis par l'attaquant portugais. Cette référence la pousse à ne jamais rester sur ses acquis. Le regard vers l'équipe de France s'est consolidé plus tard, durant l'ère de Laure Boulleau et Sabrina Delannoy.