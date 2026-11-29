La nageuse olympique Océane Cassignol est suspendue deux ans par le TAS pour trois contrôles manqués. Elle devra payer 1 100 euros d'amende et verra ses résultats annulés de 2025 à 2026.

La nageuse française Océane Cassignol, finaliste du 10 km femmes en natation marathon aux Jeux Olympiques de Paris 2024, officialise sa suspension de deux ans. Cette décision, prononcée par la Chambre antidopage du Tribunal Arbitral Du Sport et rendue publique fin novembre, sanctionne l'athlète de 26 ans pour avoir manqué à trois obligations de localisation antidopage au cours d'une période de moins de douze mois.

Sanction du TAS et calendrier du retour

La peine d'inéligibilité de deux ans起 court officiellement le 7 juillet dernier, bien que l'infraction principale soit datée du 24 juin 2025 selon les documents officiels. Océane Cassignol ne sera autorisée à revenir sur les bassins qu'au début du mois de juillet 2028. Ce retour anticipé d'une semaine par rapport au 14 juillet, date de la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques, marque la fin de sa période d'interdiction de compétition.

Also read Ségolène Royal entretient le flou sur le candidat qu'elle soutiendra à l'élection présidentielle

L'organisme de régulation international a également ordonné l'annulation de tous les résultats enregistrés par l'athlète entre le 24 juin 2025 et le 7 juillet 2026. En plus de cette disqualification sportive, Océane Cassignol a été condamnée à verser une amende de 1 100 euros à World Aquatics, la fédération internationale de natation. La native de Béziers avait initialement refusé une suspension provisoire, choisissant de maintenir ses résultats actifs en attendant le verdict final.

La défense de l'athlète et l'application ADAMS

L'Instruction menée par l'Agence Internationale De Test a révélé une série de manquements successifs. Le premier incident remonte à janvier 2025, où Océane Cassignol avait oublié d'informer les autorités de son déménagement. Un second contrôle avorte début juin, les inspecteurs ne trouvant pas la nageuse entre 5 h 52 et 7 h 00 dans son logement situé près de Montpellier. L'athlète attribue alors ces erreurs à des difficultés techniques avec l'application ADAMS, utilisée pour la localisation des sportifs de haut niveau.

Advertisement

La troisième infraction a eu lieu fin juin lors d'un contrôle à Martigues. Dans sa défense, Océane Cassignol explique que son trajet en covoiturage BlaBlaCar vers le lieu de contrôle a été annulé la veille. Elle précise avoir subi une prise de sang et un prélèvement d'urine ce jour-là, le sang étant congelé pour une analyse ultérieure, et propose de fournir des captures d'écran pour prouver sa coopération.

Contexte post-Olympique et suite de la procédure

Après avoir pris sa retraite sportive deux mois après son retour de Paris, où elle a terminé septième en 10 km, l'ancienne protégée de Philippe Lucas a indiqué avoir connu une période particulière. Elle affirmait avoir repris l'entraînement avec son entraîneur à Martigues en février avec l'envie de revenir à la compétition. Cette annonce intervient deux mois après qu'une autre double championne olympique eut changé de nationalité sportive.

Dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la décision, Océane Cassignol dispose de la possibilité d'intenter un recours devant la Chambre d'appel du Tribunal Arbitral Du Sport. Les résultats de cette étape juridique détermineront si la suspension actuelle est maintenue, modifiée ou levée, impactant directement l'avenir sportif de la nageuse.