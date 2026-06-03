Une centaine de caravanes de gens du voyage ont occupation illégale l'aérodrome de Beaune, bloquant toute activité aérienne et relançant le débat sur le manque d'aires d'accueil. Les professionnels demandent une intervention rapide des autorités.

Le lundi 1er juin, une centaine de caravanes de la communauté des gens du voyage se sont installées sur l'aérodrome de Beaune, en Côte-d'Or, paralysant totalement les activités aériennes du site.

Cette occupation soudaine a provoqué la colère des entreprises locales, dont une dirigeante déplore des pertes potentielles dépassant 5 000 euros. Les professionnels du secteur soulignent que les aérodromes sont régulièrement la cible de telles installations depuis deux ans, appelant les autorités à prendre des mesures fortes. Le pasteur représentant la communauté affirme avoir cherché une solution en amont, se voyant opposer un refus faute de terrains disponibles disponibles.

Il justifie le choix de l'aérodrome par l'absence d'emplacements adaptés et promet que le séjour sera temporaire, jusqu'au 8 juin, sans intention de s'installer durablement. Les riverains et la mairie sont pressés d'agir rapidement pour déloger les occupants.

Si cet incident relance le débat sur le manque d'aires d'accueil pour les gens du voyage, il s'inscrit dans un contexte plus large de tensions récurrentes entre ces communautés mobiles et les populations sédentaires, comme en témoignent plusieurs affaires récentes dans la région toulousaine : occupations illégales de zones vertes, interventions policières mouvementées, ou encore夜深人静的时候，我独自坐在窗前，看着窗外的星空。这些星星仿佛在诉说着古老的故事，每一颗都有属于自己独特的轨迹。我不禁想起 childhood，在乡下外婆家的夜晚，那时的星空似乎更加明亮，更加触手可及。城市里的灯火辉煌掩盖了星光的灿烂，但内心的向往从未改变。也许每个人心中都有一片星空，承载着梦想与回忆，指引着前行的方向





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