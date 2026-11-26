Face aux dégradations et à la hausse des températures, la présidente Carole Delga annonce des mesures budgétaires ciblées pour Occitanie, visant à sécuriser les établissements scolaires.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, a dévoilé le 26 novembre 2026 un ensemble de mesures d'urgence destinées à protéger les lycées contre la canicule et à réparer les dommages matériels survenus récemment. Cette conférence de presse, tenue à la veille de l'Assemblée plénière régionale prévue à Toulouse et Montpellier, a permis de détailler les réponses apportées par la collectivité au contexte social et budgétaire national.

Reconstruction et solidarité avec le personnel éducatif

Les dégradations constatées dans plusieurs lycées de la région représentent une facture totale de 5 millions d'euros pour la Région Occitanie. Carole Delga a insisté sur la dimension humaine de cette crise, exprimant toute sa solidarité aux enseignants, proviseurs et agents des lycées qui ont été directement visés par les violences et certains blessés lors des incidents.

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La présidente de région a déclaré publiquement que le pays ne pouvait pas s'habituer à ces violences, faisant référence spécifiquement à l'incendie de la vie scolaire du lycée Françoise à Tournefeuille. Devant cette situation imprévue, l'objectif principal est de trouver les financements nécessaires pour remettre les établissements en état et permettre au personnel éducatif et aux élèves de retrouver des conditions de travail normales.

Pour mobiliser ces fonds, Carole Delga a puisé dans l'enveloppe réservée aux événements exceptionnels. Elle a ordonné à ses services de passer en revue les crédits disponibles en cette fin d'exercice afin de réaffecter les sommes non consommées, bien qu'un manque de 500 000 euros subsiste encore. La présidente assure trouver des arbitrages ligne par ligne pour combler ce trou.

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Plan de dix millions d'euros contre la chaleur

Un autre chantier prioritaire vise à adapter les établissements scolaires aux épisodes de fortes chaleurs récurrents. Un plan d'un montant de dix millions d'euros a été voté pour engager les travaux de rénovation thermique et de confort nécessaire. Ce budget pourrait encore être augmenté pour répondre à l'ampleur des besoins constatés.

Carole Delga souhaite aller très vite dans la mise en œuvre de ces travaux. L'objectif est que dès le mois de mai 2027, les lycées soient mieux protégés contre la chaleur, reconnaissant que la question de la canicule précoce continuera de se poser.

Soutien aux filières fragilisées et au commerce local

La région entend également soutenir activement les filières économiques fragilisées par la situation actuelle. Un plan de quatre millions d'euros sera soumis au vote lors de la session du 27 novembre pour accompagner la pêche en Méditerranée, secteur lourdement impacté par les décisions européennes récentes. Ces fonds visent à atténuer les conséquences économiques directes sur les professionnels.

Parallèlement, un million d'euros est également prévu pour sauvegarder ou rouvrir des cafés-bistrots. Cette mesure vise spécifiquement à recréer du lien social au sein des communes de moins de 5 000 habitants, offrant un soutien ciblé à l'économie locale et à la vie sociale des petites villes de la région.

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Solidité budgétaire malgré la baisse des dotations de l'État

Sur le plan financier, Carole Delga a affirmé que la région reste solide malgré une baisse de 500 millions d'euros des dotations annuelles de l'État depuis plusieurs années. La gestion rigoureuse du budget, qui s'élève à 3,5 milliards d'euros cette année, a permis de maintenir les dépenses de fonctionnement en dessous du rythme de l'inflation.

La capacité de désendettement devrait passer de 7,3 années à 6,7 années, restant loin du seuil d'alerte fixé à neuf ans. La Région prévoit de réduire son recours à l'emprunt en 2027, alors que la remontée des taux rend les nouveaux financements plus coûteux. La présidente a également critiqué les nouvelles réductions de dotations envisagées, estimant que 100 à 140 millions d'euros supplémentaires pourraient être soustraits au budget de l'Occitanie en 2027.