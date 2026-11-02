Occitane : La manufacture de Manosque au cœur du Tour de France des industries 2026

Bpifrance et La French Fab organisent une tournée nationale de septembre à décembre 2026. La manufacture Occitane à Manosque accueille des lycéens le 3 novembre pour promouvoir les métiers industriels.

La Manufacture de L' Occitane en Provence située à Manosque fait partie intégrante du Tour de France des industries 2026. Cet événement industriel majeur rassemble quatorze sites industriels français exceptionnels. L'organisation de cette tournée nationale est coordonnée par Bpifrance, La French Fab et l'OPCO 2i. Elle se déroule officiellement du 29 septembre au 3 décembre 2026. La Manufacture de L' Occitane en Provence est le principal site de production de l'entreprise spécialisée en cosmétique. Elle se trouve dans la zone Saint-Maurice à Manosque. Cette sélection met en lumière une réussite industrielle française de premier plan.

Un parcours national dédié à la découverte industrielle

Bpifrance, La French Fab et l'OPCO 2i souhaitent promouvoir la richesse des métiers de l'industrie auprès des jeunes générations. Ce choix de sélectionner quatorze sites reflète leur ambition de valoriser l'excellence manufacturière locale. La Manufacture de L'Occitane en Provence illustre parfaitement cette ambition avec ses chiffres impressionnants. L'usine emploie près de huit cents personnes de manière permanente. Elle produit plus de cinquante millions de produits cosmétiques chaque année. Cette activité attire environ vingt-cinq mille visiteurs annuels sur le site.

Also read Gam'Eure Tour 2026 : un week-end consacré au gaming à Conches-en-Ouche

Le Tour de France des industries 2026 vise à montrer la diversité et la modernité des secteurs industriels français. Il permet de connecter directement les élèves avec des acteurs économiques concrets. La Manufacture de L'Occitane en Provence joue ici un rôle central dans cette stratégie éducative. Elle offre une vitrine sur les savoir-faire techniques et artisanaux combinés. Les organisateurs espèrent ainsi inspirer les futurs talents à se tourner vers le secteur industriel. Cette approche répond à un besoin croissant de recrutement dans les métiers techniques.

Rencontre exclusive avec les lycéens le 3 novembre 2026

La Manufacture de L'Occitane en Provence ouvrira ses portes spécifiquement pour cette occasion particulière. Une centaine de lycéens sont attendus sur le site de Manosque pour cet événement. Cette visite est programmée pour le mardi 3 novembre 2026 dans la matinée. Les portes seront ouvertes à partir de huit heures trente précise. Cette rencontre permet aux élèves d'aborder directement les réalités du monde professionnel. Elle brise les idées reçues sur les environnements de travail industriels modernes.

Advertisement

Les participants ont l'opportunité unique de découvrir les coulisses de la production cosmétique. Ils pourront observer les processus de fabrication qui garantissent la qualité des produits. La direction souhaite partager son savoir-faire reconnu internationalement avec ces jeunes visiteurs. Chaque produit vendu repose sur une expertise technique pointue et rigoureuse. Les équipes de la Manufacture de L'Occitane en Provence sont invitées à expliquer leurs parcours. Ils racontent comment chaque collaborateur contribue au succès quotidien de l'usine. Cette transparence renforce l'intérêt des lycéens pour les carrières techniques.

Ateliers pratiques et mise en lumière des métiers

Des ateliers interactifs sont prévus pour approfondir la compréhension des métiers industriels. Les lycéens ne se contentent pas d'une simple visite guidée passive. Ils participent activement à des présentations montrant la diversité des postes disponibles. L'objectif est de clarifier les opportunités de formation et d'embauche existantes. Les visiteurs découvrent ainsi la variété des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'usine. Ces échanges directs permettent de construire des projections professionnelles concrètes. Les élèves peuvent questionner les employés sur leurs conditions de travail. Ils apprennent aussi les exigences qualité imposées par la marque Occitane.

Cette immersion au cœur de la Manufacture de L'Occitane en Provence vise à lutter contre la désinformation. Beaucoup d'adolescents perçoivent encore l'industrie comme un secteur en déclin. Cette visite prouve au contraire la vitalité et l'innovation constante du site. Les élèves repartent avec une vision actualisée des carrières industrielles. Ils comprennent l'importance stratégique des sites de production en France. La Manufacture de L'Occitane en Provence démontre sa capacité à innover tout en préservant l'emploi local. Cette démarche s'inscrit dans une logique de transmission intergénérationnelle des compétences.

Impact économique et perspectives pour les étudiants

L'engagement de Bpifrance et de La French Fab souligne l'importance politique de l'industrie. La Manufacture de L'Occitane en Provence représente un pilier économique régional majeur. Son maintien et son expansion dépendent d'une politique de formation ambitieuse. Les lycéens de Provence-Alpes-Antennes sont particulièrement ciblés par cette initiative. Ils bénéficient d'un accès privilégié à un grand groupe international. Cette connexion directe peut faciliter leurs orientations vers les lycées professionnels ou les universités. Les recruteurs de la Manufacture de L'Occitane en Provence suivent attentivement ces rencontres. Ils identifient les talents potentiels pour des stages ou des apprentissages futurs.

Advertisement

Le Tour de France des industries 2026 continue jusqu'au 3 décembre 2026 avec d'autres étapes. La Manufacture de L'Occitane en Provence reste un point de repère important dans ce calendrier. Les organisateurs prévoient des retours d'expérience après chaque visite. Ils mesurent l'impact de ces actions sur la perception des métiers industriels. La Manufacture de L'Occitane en Provence confirme son rôle de modèle pour d'autres entreprises. Elle montre comment concilier croissance économique et responsabilité sociale. Cet événement renforce le lien entre le monde scolaire et le monde industriel. Il prépare l'avenir économique de la région Manosque et de la France entière.