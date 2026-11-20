Vérac inaugure une classe bilingue français-occitan pour 17 élèves de maternelle. Cette initiative historique vise à transmettre la langue gasconne ancestrale et renforce l'identité locale avec un fort soutien familial.

Depuis la rentrée scolaire, l'école maternelle de Vérac, qui regroupe les communes de Tarnès et Mouillac, a ouvert une nouvelle filière bilingue français-occitan. Cette initiative unique en Nord-Gironne concerne seize élèves répartis en petite, moyenne et grande section. L'objectif est de renouer avec la langue historique du territoire, le gascon, afin de préserver un patrimoine culturel longtemps méconnu.

Un enseignement structuré par un musicien formé

Le projet est porté par Philippe Mauget, professeur originaire de Lugon et musicien traditionnel. Il a suivi une formation intensive d'un an auprès de l'Office public de la langue occitane après avoir mené un premier projet culturel en 2023-2024. Son approche pédagogique s'appuie sur des chants, de la guitare et des gestes du quotidien, aidée par sa mascotte en peluche, Patounet.

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L'organisation du temps scolaire est clairement définie. L'enseignement alterne deux jours en français et deux jours en immersion totale en occitan avec Philippe Mauget. Cette méthode permet de suivre le programme national tout en intégrant la langue régionale de manière naturelle et ludique pour les jeunes enfants.

Une adéquation géographique et pédagogique

Le choix de Vérac comme site d'accueil a été validé par l'inspection académique pour des raisons pragmatiques. Annaëlle Apuzzo, la directrice de l'école, explique que la fermeture récente d'une autre classe a libéré un local disponible. De plus, la proximité immédiate du collège permet d'assurer la continuité du parcours des élèves vers le premier et le second degré.

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L'ambition éducative s'inscrit dans une perspective de long terme. La filière grandira progressivement jusqu'au niveau CM2. À l'issue de ce parcours scolaire, les enfants devront atteindre le niveau A2, leur permettant de tenir une conversation courante en occitan, une compétence rare à acquérir localement.

Soutien municipal et adhésion familiale record

L'adhésion des familles a été exceptionnelle, avec 54 % d'approbation lors des consultations avant la rentrée. Ce taux constitue un record en Aquitaine, reflétant un fort engouement pour cette langue d'oïl et d'oc. Karine Maubert-Sbile, maire de Vérac, défend l'initiative comme une question politique noble liée à l'âme du secteur.

Les municipalités partenaires soutiennent activement le dispositif. La bibliothèque municipale de Vérac a déjà constitué un fonds en gascon. La fête de Mouillac, prévue fin août, s'est également adaptée pour intégrer des éléments en occitan, renforçant ainsi la visibilité de la langue dans la vie associative locale.

Des craintes initiales rapidement dissipées

Au départ, certaines appréhensions parentales étaient légitimes. Amandine Deudon, mère de Léna, craignait l'adaptation de sa fille à l'immersion totale. Laura Goubier, mère de Louna, redoutait un potentiel retard scolaire pour sa fille timide. Ces doutes étaient partagés par les conjoints, plus familiers avec l'anglais ou d'autres langues étrangères.

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Après deux mois d'enseignement, les résultats sont concluants. Philippe Mauget note que les premières semaines ont pu sembler difficiles, mais que les enfants ont rapidement surmonté ce cap. L'enthousiasme gagne désormais les foyers, où les parents écoutent leurs enfants chanter des comptines et apprendre des mots grâce à des applications numériques partagées en classe.

Une reconnaissance historique pour le gascon

Cette classe s'inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des langues régionales. Une enquête Ifop pour Régions et Peuples Solidaires révèle que 64 % des habitants de l'espace occitan soutiennent une scolarisation en langue régionale. Le gascon, variante de l'occitan parlée depuis le Xe siècle, retrouve ainsi une légitimité officielle dans l'éducation.

Des termes du quotidien comme " drôle " ou " cagouille " sont ainsi réappropriés par les nouvelles générations. Cette transmission linguistique permet également de comprendre l'origine des noms de lieux-dits et de connecter les habitants à l'histoire profonde de leur territoire, offrant une alternative au consumérisme scolaire dominant dans la troisième couronne bordelaise.