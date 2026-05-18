Obtenez une machine à café Philips à un prix imbattable avec un code promo ! - Le Parisien

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Cette machine à café Philips, à saisir à prix exceptionnel grâce au code promo , mérite d'être vérifiée à domicile. Dotée de 1500W d'électricité, elle offre une pression de 15 bars, ce qui garantit que les grains de café sont joliment moulus.

La technologie My Coffee Choice permet de personnaliser l'intensité et le volume avec quelques gestes, tandis que le broyeur en céramique assure une mouture complètement homogène. De plus, grâce à la technologie AquaClean, vous pouvez préparer jusqu'à 5000 cafés avant de needing un détartrage. En prime, l'application HomeID propose des conseils d'utilisation et des idées de recettes pour varier les plaisirs. L'abonnement Cdiscount à volonté s'applique également à cette machine à café. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le lien ci-dessous





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