Observatoire Parkinson France: Prévalence élevée en Île-de-France

L'Observatoire Parkinson France révèle une hausse de 19,7% des cas en Île-de-France depuis 2013. Paris et les Yvelines enregistrent les taux de prévalence les plus élevés de la région.

La maladie de Parkinson continue de progresser sur l'ensemble du territoire national, et l'Île-de-France suit cette tendance préoccupante avec des chiffres précis. Selon les données publiées le 28 octobre par l'association France Parkinson, la région compte 25 126 personnes atteintes de cette pathologie en 2023.

Le lancement officiel de l'Observatoire Parkinson France, qui s'appuie sur les statistiques de Santé publique France, met en lumière une augmentation quasi de 20 % des nouveaux cas enregistrés dans la région depuis 2013. Cet outil de comparaison inter-départemental permet d'identifier avec précision les zones les plus touchées par la pathologie.

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Paris et Yvelines: Prévalence maximale

Paris et les Yvelines enregistrent les taux de prévalence les plus élevés de la région, confirmant leur statut de zones à forte concentration de patients traités pour la maladie de Parkinson. Cette situation s'explique par des chiffres précis qui se détachent nettement de la moyenne régionale et nationale.

À Paris, 5 226 personnes étaient sous traitement pour la maladie de Parkinson en 2023, contre 4 501 dix ans plus tôt. Après ajustement des différences démographiques d'âge et de sexe, la capitale affiche une prévalence de 28,8 personnes traitées pour 10 000 habitants, soit le taux le plus élevé d'Île-de-France.

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La prévalence est également très forte dans les Yvelines avec 3 519 personnes traitées en 2023, comparé à 2 784 en 2013. Ce département présente une prévalence de 28,2 personnes pour 10 000 habitants traités et un taux d'incidence de 4,5 nouveaux cas pour 10 000 habitants, signe d'une progression rapide.

Disparités territoriales marquées

Les différences géographiques sont nettement visibles au sein de l'Île-de-France, avec des départements affichant des taux nettement inférieurs à ceux de Paris et des Yvelines. Ces écarts soulignent la diversité de l'exposition ou de la détection de la maladie selon les territoires.

En Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, la maladie est moins fréquente avec respectivement 22 et 23,4 personnes traitées pour 10 000 habitants en 2023, après ajustement. Les deux départements partageaient le même taux de nouveaux cas cette année-là, s'établissant à 3,7 pour 10 000 habitants.

Évolution nationale et facteurs de risque

À l'échelle nationale, l'épidémiologie de la maladie de Parkinson montre une progression plus rapide que celle observée spécifiquement en Île-de-France. Le nombre de nouveaux cas a augmenté de 23,6 % en dix ans au niveau national, contre 19,7 % précisément dans la région parisienne.

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Cette dynamique est particulièrement marquée dans d'autres départements comme l'Hérault, les Bouches-du-Rhône ou la Gironde. Dans la Vienne et la Mayenne, le nombre de nouveaux malades a bondi de près de 85 % en dix ans, bien que la pathologie y demeure moins fréquente qu'à l'échelle nationale.

Les causes précises de la maladie de Parkinson restent majoritairement inconnues, mais les recherches actuelles explorent plusieurs pistes. Le vieillissement de la population et l'exposition à des facteurs environnementaux, tels que les pesticides et les produits chimiques, sont suspectés d'augmenter le risque de développer la pathologie.