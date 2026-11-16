Obsèques de Sébastien Thorez à Lévignac : Un adieu ému au trésorier du comité des fêtes

Sébastien Thorez, trésorier du comité des fêtes de Lévignac, décédé à 45 ans. Reportage sur ses funérailles rassemblant la communauté et sa famille le 14 novembre 2026.

La commune de Lévignac, située dans le département de la Haute-Garonne, a rendu un dernier hommage solennel à l'un de ses membres les plus actifs, Sébastien Thorez. Ce trésorier dévoué du comité des fêtes local est décédé à l'âge de 45 ans, mettant fin à une longue et courageuse bataille contre la maladie. Son départ prématuré marque un moment de profond recueillement pour l'ensemble de la communauté locale qui le connaissait bien.

Samedi 14 novembre 2026, la cérémonie funéraire a servi de point de rassemblement pour de nombreux habitants. La famille, composée de son épouse Marie et de leurs deux enfants, Emma et Maxime, a été entourée par la population. Ce moment intense s'est déroulé en présence d'une foule nombreuse venue saluer l'homme qui avait tant œuvré pour la vie culturelle et associative de la ville. Le cortège a suivi un parcours traditionnel commençant par l'église paroissiale avant de se diriger vers le cimetière du village.

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Un vide associatif laissé par le décès

La disparition de Sébastien Thorez laisse un trou béant au sein du comité des fêtes de Lévignac. Les membres de cette association, désormais orphelins de leur trésorier, témoignent d'une douleur immense et d'un sentiment de vide. Leur ami avait été profondément investi dans le fonctionnement interne et la réussite des événements annuels de la commune. Cette perte frappe particulièrement ceux qui comptaient sur son énergie et son sens des responsabilités pour continuer à animer la vie locale.

Témoignage poignant du président de l'association

Le président du comité des fêtes a livré une émotion communicative lors des obsèques, rappelant la relation particulière qui liait l'associé à sa famille. Il a partagé un souvenir touchant concernant les discussions entre le défunt et sa famille au sujet des dépenses associatives. Le président a cité directement une phrase prononcée par Sébastien encore alité quelques jours avant sa mort : il reprochait à ses proches d'avoir trop dépensé pour l'organisation de la prochaine soirée du vin nouveau, un événement phare de leur calendrier.

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Cette anecdote révèle l'humour et la passion de l'homme pour les festivités qu'il organisait avec tant d'enthousiasme. Le président a promis que cette soirée du vin nouveau aurait désormais une saveur différente, devenant un moment de souvenir et de célébration de sa vie. Il a également souligné le courage exceptionnel de son ami, comparant sa résilience face à la maladie à celle d'un véritable Ch'ti Gaulois, une figure symbolique de l'endurance et de la fraternité.

L'héritage festif et la suite de la vie locale

Les soirées du comité des fêtes, qui animent régulièrement la halle du village, continueront d'avoir lieu, mais sans la présence physique de leur trésorier historique. La communauté de Lévignac doit désormais faire face à l'absence de cette figure centrale qui contribué à souder le groupe autour de projets festifs communs. L'accompagnement au cimetière lors de la journée du 14 novembre 2026 a symbolisé la force du lien social qui unit les résidents et leur capacité à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles.