Cérémonie à Pau le 25 novembre 2026 : Yaël Braun-Pivet, Benjamin Habib et 500 personnes honorent David Habib. Décès à 65 ans.

La ville de Pau a accueilli mercredi 25 novembre 2026 une cérémonie d'adieu d'une solennité particulière pour David Habib, figure majeure de la politique béarnaise. Près de cinq cents personnes, dont les élus locaux et une délégation nationale, se sont réunies au cimetière urbain pour rendre un dernier hommage au député décédé.

Yaël Braun-Pivet prononce l'éloge funèbre

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a assuré la lecture de l'éloge funèbre lors de cette cérémonie organisée au milieu d'une brume humide. Elle a salué un parlementaire respecté au-delà des clivages politiques, reconnue pour son talent et son infatigable puissance de travail. Elle a rappelé que même dans la tradition juive, la danse de la vie ne s'interrompt jamais et que les défunts demeurent dans les mémoires.

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Un quart de siècle de service public dévoué

David Habib, député de la troisième circonscription des Pyrénées-Atlantiques depuis près d'un quart de siècle, a laissé une empreinte profonde dans la région. Il a également exercé la fonction de maire de Mourenx de 1995 à 2014. Ses condoléances reflètent un homme accessible, tolérant et toujours prêt à rendre service, restant au service des Béarnais jusqu'à son dernier souffle.

Témoignage poignant de la famille et du père

Après le silence des honneurs funèbres militaires rendus par le capitaine Guillaume, chef de la section d'honneur du 5e RHC, Benjamin Habib, le père de David Habib, a pris la parole à 95 ans. Assis dans son fauteuil roulant, il a exprimé sa vision personnelle de la mort et de la justice sociale, soulignant que David a toujours veillé sur les gens dans le besoin face à la loi du plus fort.

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Un engagement intransigeant contre le racisme

Yaël Braun-Pivet a également mis en lumière l'esprit libre de David Habib, marqué à vie par le 7-Octobre et intransigeant dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Elle a décrit un homme capable d'une dureté redoutable en politique, mais qui savait reprendre le lien par l'humour, caractérisant ses colères par " l'orage puis le soleil " durant trois minutes avant de passer à autre chose.

Le décès survenu en novembre 2026

Cette cérémonie marque le deuil officiel de David Habib, décédé jeudi 19 novembre 2026 à l'âge de 65 ans. Son départ laisse un vide important au sein de la représentation parlementaire et de la vie politique locale, alors que les milliers de messages de condoléances affluant du Béarn confirment l'attachement durable que portait la population à cet homme politique.