Obsèques de Bernadette Chirac : une cérémonie empreinte d'émotion et d'engagement à la basilique Sainte-Clotilde

Les obsèques de Bernadette Chirac, décédée le 5 juin 2026 à 93 ans, ont eu lieu le 12 juin à Paris en la basilique Sainte-Clotilde. De nombreuses personnalités dont Line Renaud, Muriel Robin et Brigitte Macron ont rendu hommage à l'ancienne Première dame. La famille a invité à soutenir ses causes caritatives plutôt qu'à envoyer des fleurs, pérennisant ainsi son engagement humanitaire.

Ce vendredi 12 juin 2026, les obsèques de Bernadette Chirac ont été célébrées en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, rassemblant de nombreuses personnalités venues rendre un dernier hommage à l'ancienne Première dame, décédée le 5 juin à l'âge de 93 ans.

Parmi les figures présentes, Line Renaud, très proche de Bernadette Chirac et du clan, a particulièrement marqué la cérémonie par un geste symbolique : elle avait fait livrer un bouquet de fleurs en forme de cœur dans la basilique. La chanteuse et comédienne a exprimé l'émotion que lui inspirait l'ancienne Première dame, évoquant une intuition humaine et une aisance rare avec elle, comme si elle l'avait toujours connue.

D'autres personnalités telles que Muriel Robin, Brigitte Macron, ainsi que sa fille Claude Chirac accompagnée de son mari et de son fils, étaient également présentes pour soutenir la famille dans ces adieux. La famille de Bernadette Chirac avait appelé à un hommage conforme aux valeurs qui ont guidé sa vie : plutôt que d'envoyer des fleurs, elle a suggéré de soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, notamment la Fondation des Hôpitaux, à l'origine de l'opération Pièces Jaunes, et la Fondation Claude-Pompidou, engagée auprès des personnes âgées, malades et en situation de handicap.

Cette volonté de perpétuer l'engagement humanitaire et politique de Bernadette Chirac a été largement relayée. L'ancienne Première dame, qui a su s'affranchir de l'ombre de son mari Jacques Chirac pour marquer la vie publique française par son action en faveur des plus fragiles, laisse le souvenir d'une femme déterminée et profondément charitable. Les hommages sur les réseaux sociaux et dans les médias ont souligné son rôle majeur et l'affection que lui portait une majorité de Français.

La basilique Sainte-Clotilde, lieu emblématique lié au clan Chirac, a accueilli une assistance nombreuse pour cette cérémonie d'adieux. Au-delà des célébrités, c'est l'engagement de Bernadette Chirac pour les causes sociales qui a été célébré. Elle restera comme une figure marquante de la vie politique française, ayant su transformer son rôle de Première dame en une plateforme d'action concrète, notamment avec l'opération Pièces Jaunes devenue un symbole national.

Son héritage continue d'inspirer les générations qui suivent, et les nombreux témoignages rapportent sa capacité à allier discrétion et détermination dans ses actions caritatives. La demande de la famille de privilégier les dons aux fleurs a été comprise comme une ultime illustration de sa volonté de servir les autres jusqu'au bout





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