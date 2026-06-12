Obligation de signalement des enfants en danger : le gouvernement lance le débat

La ministre de la Santé Stéphanie Rist envisage de simplifier ou rendre obligatoire le signalement des enfants en danger par les professionnels de santé. Des ajouts au projet de loi sur la protection des enfants sont prévus, mais les avis divergent sur l'opportunité d'une obligation.

La question de l'obligation de signalement des enfants en danger par les professionnels de santé agite le débat public en France. Alors que des affaires tragiques comme celle de Lyhanna, collégienne retrouvée morte le 4 juin, ont ému le pays, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a indiqué vendredi sur France 2 réfléchir avec les professionnels de santé à simplifier le mode de signalement face à un enfant en danger ou à instituer une obligation.

Des ajouts seront apportés au projet de loi sur la protection des enfants, qui doit être examiné au Parlement à partir du 15 juillet. La ministre a également déclaré vouloir mieux protéger les professionnels de santé qui effectuent ces signalements. Actuellement, le cadre légal est complexe : l'article 226-13 du code pénal pose le principe du secret professionnel, mais l'article 226-14 prévoit des dérogations pour signaler des sévices ou maltraitances.

Cependant, de nombreux médecins hésitent à signaler, craignant de violer le secret professionnel ou de s'immiscer dans la vie des familles, comme le rappelle l'avocate Laurence Mauger-Vielpeau. Elle souligne que la loi n'est pas d'une grande clarté et qu'il faudrait être plus ferme. Des formations existent, mais les praticiens restent souvent mal à l'aise.

Par ailleurs, les parquets sont submergés d'informations préoccupantes, ce qui décourage les signalements. Du côté des associations, Martine Brousse, présidente de La Voix de l'Enfant, insiste sur la nécessité de former et d'informer les médecins, et de renforcer les Unités d'accueil pédiatrique enfants en danger (Uaped) dans les hôpitaux. Elle rappelle qu'un à deux enfants par semaine meurent sous les coups dans leur famille.

France Victimes demande quant à elle une instruction de la Haute autorité de santé sur les violences subies par les mineurs pour protéger les professionnels des poursuites. L'Ordre des médecins, qui a mis en ligne un modèle de signalement, souhaite que le signalement reste une possibilité et non une obligation. Ce débat oppose donc ceux qui veulent renforcer l'obligation pour protéger les enfants et ceux qui craignent une surcharge des services et une méfiance des patients.

Le gouvernement semble vouloir trouver un équilibre entre simplification et obligation, tout en protégeant les soignants. D'autres mesures sont également prévues dans le projet de loi, comme l'harmonisation des contrôles d'antécédents judiciaires dans les secteurs de l'éducation, du périscolaire et de la santé. En attendant, les associations continuent de plaider pour un meilleur repérage des violences intrafamiliales et une coordination renforcée entre les acteurs. La ministre a promis des annonces concrètes dans les prochaines semaines.

Au niveau européen, certains pays ont déjà rendu le signalement obligatoire, mais les modalités varient. En France, le débat est loin d'être clos, et la décision finale dépendra des discussions parlementaires et des retours des professionnels de terrain. Ce sujet sensible touche à la fois à la protection de l'enfance et aux droits des patients, et nécessite une approche nuancée pour éviter les effets pervers.

La société civile attend des mesures fortes pour éviter de nouveaux drames, tandis que les médecins demandent des garanties pour ne pas être exposés à des poursuites abusives. Le Parlement devra trancher entre obligation et incitation, en tenant compte des réalités du terrain





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