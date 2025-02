Obésité : Les Inégalités Économiques S'Inscrivent dans nos Assiettes

Une nouvelle étude révèle que l'obésité touche plus fortement les populations les plus modestes en France. L'accès aux produits sains et aux équipements sportifs joue un rôle majeur dans ces disparités.

Les inégalités économiques se reflètent dans nos assiettes. Ce constat n'est pas nouveau, mais il est confirmé une fois de plus par les résultats de la dernière grande enquête du Bulletin épidémiologique hebdomadaire, publiée ce mardi 25 octobre. Sur les 29 000 participants à cette étude, autant d'hommes que de femmes âgés de 30 à 60 ans, il apparaît qu'un Français sur deux est en surpoids et que l' obésité touche toujours durement les plus modestes.

\Ainsi, parmi les 15,6 % de femmes obèses observées dans l'échantillon, dont l'indice de masse corporelle (IMC), le rapport entre le poids (en kg) et la taille au carré (en mètre), dépasse 30, près d'un tiers (30%) a un revenu mensuel inférieur à 450 euros. Un taux qui chute à 7% pour les femmes dont le salaire mensuel est d'au moins 4 200 euros. Le même constat s'observe chez les hommes, bien que l'écart soit moins important. Sur les 15,8 % d'hommes obèses, 23% gagnent moins de 450 euros par mois contre 9% pour ceux qui touchent plus de 4 200 euros. \Parmi les raisons avancées pour ces disparités : un accès plus difficile à des produits sains et diversifiés, car plus coûteux, mais également à des équipements sportifs. L'étude précise qu'à ces deux principaux paramètres peuvent s'ajouter d'autres facteurs comme le stress, l'exposition à des polluants ou la prédisposition génétique. Ces résultats, issus d'un programme de recherche lancé en 2012, la 'Cohorte constances', piloté par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la Caisse nationale de l’assurance-maladie des travailleurs salariés (Cnamts), ne prennent toutefois pas en compte les agriculteurs, les artisans et les professions libérales, ces derniers ayant leur propre régime d’assurance-maladie. Ils soulignent néanmoins une donnée importante quant aux disparités géographiques : plus le développement économique d'un département est faible, plus il concentre des personnes en situation d’obésité. Dans le Nord, le taux d’obèses culmine par exemple à 25,6 % contre 12,3 % pour le Rhône selon l'étude qui s'est penchée sur la situation de seize des 101 départements français. 'Ces chiffres montrent que l’obésité reste un problème sanitaire majeur ', explique par conséquent dans le Monde l’un des co-auteur de l’étude, Sébastien Czernichow, professeur de nutrition à l’université Paris-Descartes et chef du service de nutrition de l’Hôpital européen Georges-Pompidou. Malgré le plan de lutte contre l’obésité appliqué en France de 2010 à 2013, et la mise en place de trente-sept centres de santé spécialisés, rappelle le quotidien





