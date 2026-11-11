Oasis ne participe pas à l'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2026

Le groupe Oasis, composé de Liam et Noel Gallagher, sera absent de la cérémonie d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame à Los‑Angeles, malgré une promesse initiale. Cette décision est justifiée par des engagements concurrents et des réserves exprimées par Liam Gallagher.

Le groupe Oasis, célèbre pour ses tubes des années 90, ne participera pas à la cérémonie d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame prévue pour le samedi 28 avril 2026 au Peacock Theatre de Los Angeles. L'absentéisme officiel a été confirmé par le chanteur Liam Gallagher, qui a publiquement révoqué son engagement initial de présence.

Réponse de Liam Gallagher au plan d'intronisation

Liam Gallagher a expliqué sur ses réseaux sociaux que des " trucs à faire, c'est Noël " le forçaient à rester à Londres le même jour. Son emploi du temps conflictuel était déjà connu, puisqu'il devait se produire le 28 avril à l'" Royal Music Hall " à Londres ; cette obligation a précipité la décision de se retirer de la cérémonie américaine.

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Sa déclaration a également rappelé son aversion persistante pour le Rock and Roll Hall of Fame. Après la première nomination d'Oasis en 2024, il a publié sur X "Fuck le Rock n Roll Hall of Fame", montrant son attitude ambivalente envers cette institution.

Les autres artistes absents et présents

La même semaine, la chanteuse Sade, également intronisée, a annoncé qu'elle ne pouvait pas assister à l'événement. Le programme complet verra alors l'entrée de Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Luther Vandross et le Wu‑Tang Clan.

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Le groupe donc hors du Panthéon américain

En refusant de participer, Liam Gallagher et Noel Gallagher affirment que l'intronisation " n'est pas un honneur qui correspond à leurs valeurs et à l'histoire du rock ". Le groupe a ainsi confirmé son statut distinctif, évitant d'être assimilé à un panthéon qu'il juge inapproprié pour eux.

Le Rock and Roll Hall of Fame et ses organisateurs devront désormais gérer cette absence inattendue, bien que l'anthologie du rock continuera à célébrer d'autres artistes cette année.