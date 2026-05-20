Nvidia passe à l'attaque avec des investissements massifs et des solutions technologiques en réponse à la montée en puissance des concurrents

Au-delà de la performance exceptionnelle attendue de Nvidia pour ses résultats trimestriels, la montée en puissance de ses concurrents aluminium, Google et Amazon commence à fragiliser sa domination du marché des processeurs dédiés à l'entraînement des modèles d'IA. Les géants technologiques développent désormais leurs propres solutions pour répondre à une nouvelle vague de besoins, un marché plus vaste et plus concurrentiel. L'entreprise vante les investementsiegész massifs en faveur d'outils technologiques pour strayer ces concurrents rapidement et maintenir sa domination.

Porté par l'explosion des investissements dans l'intelligence artificielle, Nvidia devrait publier des résultats historiques mercredi soir, mais la montée en puissance d' AMD , Google et Amazon commence à fragiliser la domination du champion mondial des puces IA.

Les géants technologiques développent désormais leurs propres solutions pour répondre à une nouvelle vague de besoins : l'exécution en temps réel des systèmes d'IA, dite 'inférence', un marché plus vaste mais aussi plus concurrentiel. Dans ce nouvel environnement, les positions se redessinent rapidement, avec Intel et AMD continuant de proposer des alternatives optimisées pour les charges de travail moins intensives et sensibles aux coûts.

Alphabet s'est imposé comme un acteur central grâce à ses unités de traitement de tenseur (TPU), tandis qu'Amazon accélère avec ses puces maison Trainium. Le directeur général Jensen Huang a également soulevé la question de la résilience de sa chaîne d'approvisionnement, en particulier face aux tensions sur les puces mémoire qui ont touché Qualcomm et Apple.

Les investissements massifs de Microsoft et Meta pourraient également aider à alimenter la dynamique des profits, même si de nouveaux risques, tels que la construction plus lente que prévue de centres de données et la pression sur les marges sont au cerne des préoccupations





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Nvidia AMD Google Amazon Intelligence Artificielle Inférence Partenariats Avec Microsoft Et Meta Jugement De Jensen Huang Inquiétude En Face Des Tensions Sur Les Puces Inquiétude En Face De L'accélération De La Con

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