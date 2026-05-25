Nvidia omet sa division cartes graphiques de jeu dans ses résultats financiers

Nvidia a omis sa division cartes graphiques de jeu dans ses derniers résultats financiers. Cela indique un changement de paradigme, mais pas l'abandon du marché.

Nvidia a omis sa division cartes graphiques de jeu dans ses derniers résultats financiers. Cela indique un changement de paradigme, mais pas l'abandon du marché.

Avec des progrès de 80 à 90 % dans des secteurs clés comme les data centers, Nvidia compte rattraper son retard sur le marché. Les ventes de GPU ont baissé de 3,3 %, mais les investisseurs et actionnaires de Nvidia n'ont pas d'intérêt pour la santé financière de cette division maintenant minoritaire. Nvidia reste investi dans le secteur face à une concurrence qui peine à sortir la tête de l'eau.

La division cartes graphiques de jeu n'est plus la priorité de la firme depuis la montée en puissance de CUDA et de l'IA côté entreprise. Les fabricants de mémoire servent désormais en priorité les hyperscalers, ces entreprises aux centres de données massifs pouvant accommoder des surplus de demande massif en quelques semaines. La DRAM du monde entier se destine désormais à la mémoire HBM et à la LPDDRX de ces architectures serveurs.

Nvidia priorise logiquement ce surplus de demande massif pour les géants comme OpenAI, Anthropic ou SpaceX. Cela a des conséquences directes pour les consommateurs, mais aussi un véritable bouleversement des plannings de production. De nombreuses machines annoncées en décembre dernier ne voient le jour que maintenant, alors que les chaînes d'approvisionnement et de production sont tendues. Nvidia a pourtant pas freiné ses investissements côté logiciel.

Ainsi, elle a annoncé le DLSS 4.5, une nouvelle version de sa technologie DLSS dotée d'un nouveau modèle neuronal de reconstruction d'images pour une qualité de rendu encore supérieure. La firme a également collaboré avec des jeux pour implémenter des technologies comme le Ray Tracing, le Path Tracing et ses fonctionnalités de générations d'images. On peut citer l'intégration d'un nouveau modèle pour sa technologie Ray Reconstruction qui a fait défaut à un titre comme





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nvidia Cartes Graphiques Jeu Technologie DLSS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Cela nous rapproche de la lune... et de Mars': SpaceX réussit le nouvel essai de sa méga fusée Starship, malgré plusieurs bémolsSpaceX a réalisé, vendredi soir, le 12e essai en vol de son méga lanceur Starship, haut de 124 mètres. La fusée (dont une version doit servir de futur alunisseur de la Nasa) s'est abimée comme prévu dans l'océan Indien, après quelques bémols techniques.

Read more »

Vous mangez du citron régulièrement ? Voici ce que cela change dans votre corpsIdéal sur le poisson, dans une salade, ou une tasse de thé, le citron influence de plusieurs façons notre organisme. Ce fruit acidulé riche en antioxydants est aussi bien bénéfique pour la santé cardiaque que pour la préservation de nos cellules.

Read more »

NVIDIA améliore la gestion de Pulsar pour les jeux entre 100 et 180 images par secondeLe déploiement d'un nouveau micrologiciel concerne les quatre écrans à technologie Pulsar actuellement sur le marché.

Read more »

Jusqu'à 35°C ! Il va encore faire très chaud cette semaine en Seine-Maritime mais cela va-t-il durer ?Le week-end a été très chaud en Seine-Maritime. Et ça va continuer encore plusieurs jours... Jusqu'en milieu de semaine, des températures dépassant les 30°C seront observées.

Read more »