Nvidia, Microsoft et Arm unissent leurs forces pour lancer le PC ARM nouvelle génération au Computex 2026

À la veille du Computex 2026, Nvidia, Microsoft et Arm annoncent en synchrone le processeur N1X, un SoC ARM gravé en 3 nm avec GPU Blackwell et mémoire unifiée. Cette initiative vise à démocratiser l'écosystème CUDA sur PC portable ARM, bouleversant l'équilibre des forces face à Intel et AMD.

À la veille du Computex 2026 , Nvidia , Microsoft et Arm ont posté le même message au même moment, une coordination qui annonce un changement majeur dans le paysage des PC.

Derrière l'annonce se cache une véritable bascule technologique, avec quelques angles morts à ne pas négliger. Le 29 mai, les trois géants ont partagé des coordonnées GPS identiques, 25.0528, 121.5990, pointant vers Taipei, où se déroule le salon. Pavan Davuluri, le patron de Windows, a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle version de Windows, mais de matériel.

Et ce matériel, c'est le N1X (et son petit frère N1), un SoC ARM gravé en 3 nm chez TSMC, co-conçu avec MediaTek pour la partie CPU et Nvidia pour le GPU. Jensen Huang doit le présenter le 1er juin lors de sa keynote GTC Taipei, juste avant l'ouverture officielle du salon. La question n'est plus de savoir si Nvidia se lance dans le PC, mais quelles seront les conséquences concrètes.

Le N1X n'est pas un design parti de zéro : il s'agit en substance de la déclinaison portable du DGX Spark, une station de travail IA. Le SoC intègre 20 cœurs ARM v9.2, répartis en 10 cœurs performants (Cortex-X925) et 10 cœurs efficients (Cortex-A725). Côté graphique, un GPU architecture Blackwell avec 6 144 cœurs CUDA sur 48 SM, soit le même nombre d'unités de calcul que le DGX Spark.

On y ajoute des Tensor Cores de cinquième génération, jusqu'à environ 1 000 TOPS en précision NVFP4, et une mémoire unifiée LPDDR5X partagée entre CPU et GPU, avec environ 300 Go/s de bande passante. Le N1, version d'entrée de gamme, visera les ultraportables avec moins de cœurs et une enveloppe thermique plus douce. Asus l'a déjà teasé sur un ProArt. Le N1X, plus musclé, cible les configurations puissantes, rivalisant avec les PC portables x86 à GPU dédié.

Ce qui distingue vraiment cette annonce, c'est l'écosystème CUDA. CUDA est le logiciel propriétaire qui a fait de Nvidia le leader du calcul IA depuis quinze ans. PyTorch, TensorRT, llama.cpp, la majorité des frameworks de machine learning sont optimisés pour CUDA. Jusqu'ici, sur un portable Windows ARM, vous n'y aviez pas accès : Qualcomm renvoie vers son propre stack (QNN, DirectML), et Apple Silicon ne fait pas tourner Windows ni Linux.

Le N1X va faire sauter ce verrou. Pour la première fois, un développeur ou un chercheur en IA pourra coder, fine-tuner et exécuter des modèles localement sur un PC portable ARM avec la puissance de CUDA. La mémoire unifiée change aussi la donne : un modèle de 70 milliards de paramètres quantifié en 4 bits tient dans environ 30 Go, sans le goulot d'étranglement de la VRAM.

La fin du dilemme entre un Mac et une machine CUDA encombrante est en vue. C'est pour cela que Microsoft est partie prenante : un PC portable ARM capable d'accélérer Copilot+ avec le moteur d'IA le plus crédible du marché est un argument qui manquait à Windows on Arm. Ce que Nvidia vise, ce n'est pas une part de marché, mais un changement de régime. Depuis quatre décennies, le PC repose sur x86, donc Intel et AMD.

Qualcomm a planté un premier coin avec ses Snapdragon X, mais sans jamais inquiéter sur le terrain graphique. Nvidia arrive avec l'argument que personne d'autre ne possède : un GPU de classe PC fixe et son écosystème logiciel, avec la bénédiction explicite de Microsoft. Si le pari fonctionne, on assiste à la naissance d'une nouvelle sous-catégorie de PC : du Windows nativement ARM, doté d'une puissance IA et graphique jusqu'ici réservée aux gros portables x86 avec GPU dédié.

Les OEM ne s'y trompent pas : Dell (XPS), Lenovo (Legion, Yoga, IdeaPad Slim), Asus (ProArt), MSI sont déjà sur les rangs, et une variante Surface chez Microsoft circule avec insistance. Avoir quatre à cinq fabricants alignés avant même le premier mot officiel de Nvidia est rare. C'est le signe d'un lancement coordonné, non d'une expérimentation. Ce nouveau PC ARM pourrait redéfinir l'équilibre des forces dans l'informatique mobile, et les annonces du Computex 2026 ne font que commencer





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