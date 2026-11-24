Donald Trump aurait encaissé 15 millions de dollars grâce au rebond d'action Nvidia suite au retour de Jensen Huang. Les démocrates exigent des comptes.

Le retour de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia a provoqué un mouvement boursier considérable, entraînant une plus-value théorique estimée à près de 15 millions de dollars pour le portefeuille d'actions de Donald Trump. Cette estimation élevée, publiée par le Financial Times, s'appuie sur les déclarations de transparence financière soumises par le président américain à l'organisme fédéral chargé du respect des règles d'éthique. Ce gain n'est pas encore réalisé, car il correspond à une réévaluation de titres non vendus, mais il confirme l'ampleur des intérêts financiers personnels liés à la santé de l'éditeur de processeurs.

Estimation des profits liés aux actions Nvidia

Le quotidien britannique a réalisé ses calculs en se basant sur les documents financiers les plus récents déposés par Donald Trump le 5 novembre. Ce rapport indique que le chef de l'État pouvait détenir jusqu'à 370 000 actions Nvidia au 30 septembre. Pour atteindre le chiffre maximal de 15 millions de dollars, les analystes ont retenu l'hypothèse la plus favorable concernant les volumes d'achats et les volumes de ventes les plus faibles. En revanche, selon une hypothèse basse, le président américain aurait pu posséder seulement 32 000 actions. Dans ce scénario minimaliste, la hausse du cours boursier aurait représenté un gain théorique d'environ 1,3 million de dollars pour la seule journée de lundi.

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Revendication directe de l'intervention présidentielle

Donald Trump a publiquement revendiqué son rôle décisif dans le retour de Jensen Huang ces derniers jours. Lors d'une déclaration enregistrée sur CNBC, le président américain a déclaré avec assurance qu'il avait parlé directement au conseil d'administration de Nvidia. Il a précisé : Je les ai convaincus. J'ai conclu l'accord. Cette intervention personnelle intervient dans un contexte où des rumeurs circulaient depuis le 12 novembre sur une éventuelle démission du dirigeant chinois, accompagnée de soupçons d'espionnage. Jensen Huang a par la suite expliqué que des informations fournies par de hauts responsables américains lui avaient permis de conclure que le retour du dirigeant ne présentait pas de risque pour la sécurité nationale.

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Réactions vigoureuses des sénateurs démocrates

Les élus démocrates ont rapidement condamné cette situation, y voyant un conflit d'intérêts majeur. Chuck Schumer, sénateur, a assuré lundi que son parti userait de tout son pouvoir pour enquêter sur d'éventuelles malversations de la part du gouvernement Trump et de Jensen Huang. Il a critiqué en bloc sur X en affirmant que Trump fait passer ses propres intérêts financiers et ceux de ses copains milliardaires avant notre sécurité nationale. JB Pritzker, gouverneur démocrate de l'Illinois, a jugé cet épisode comme un exemple de la vénalité et de l'irresponsabilité que le pays vient juste de rejeter lors des élections de mi-mandat. La Maison Blanche affirme cependant que des institutions financières indépendantes gèrent le portefeuille et que ni le président ni sa famille ne peuvent influer sur les choix d'investissement.

Impact boursier massif sur les marchés financiers

L'annonce du maintien de Jensen Huang à la tête de Nvidia a entraîné un bond spectaculaire de l'action, enregistrant une hausse de plus de 31 % le jour de lundi. L'action a ainsi atteint 165,05 dollars à la clôture, marquant un retournement de situation brutal après les craintes de chute. Malgré cette reprise spectaculaire, le cours de l'action reste toutefois inférieur aux 228,38 dollars enregistrés le 30 septembre, période précédant les rumeurs de départ. Cette volatilité extrême souligne la dépendance actuelle des investisseurs envers la direction actuelle de l'entreprise technologique. L'épisode démontre à quel point la gouvernance de Nvidia influence directement la valeur boursière et la confiance des marchés mondiaux.